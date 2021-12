Nuova Jeep Renegade, svelato il primo video

Jeep Renegade arriverà con motore T270 su tutte le versioni (4x2 e 4x4)

Jeep ha rivelato in un mini film di 22 secondi Il nuovo modello di Renegade, che arriverà ad inizio 2022 con motore T270 nelle versioni 4x2 e 4x4, con la più ampia capacità off road della categoria e le grandi prestazioni offerte da un motore da 180 cavalli prodotto in Brasile.

Il selettore del terreno della Jeep Renegade ha le modalità di guida Auto, Snow, Sand/Mud e Rock, consentendo al guidatore di scegliere quella più adatta alle condizioni atmosferiche e del terreno. Con la piattaforma globale Small Wide, la Nuova Jeep Renegade avrà più elasticità dal motore T270 turbo flex, oltre a nuove mappe e calibrazioni della pedaliera, mantenendo le migliori prestazioni fuoristrada della sua categoria. Le versioni 4x4 avranno un cambio automatico a nove marce e il 4x2 avrà un cambio automatico a sei marce.

Per avere la massima capacità, le versioni a trazione anteriore saranno dotate di Jeep Traction Control+, portando il potenziale avventuroso anche a chi non possiede un 4x4. La nuova Jeep Renegade Trailhawk 4x4 con motore T270 porterà il suo sigillo Trail Rated, dato solo alle vetture in grado di superare gli ostacoli più estremi. È come un certificato che il veicolo è veramente fuoristrada. Sulla base dei test sviluppati da Jeep Engineering, il sigillo garantisce che il modello abbia una capacità fuoristrada sufficiente per raggiungere obiettivi di prestazioni in cinque categorie: trazione, capacità di immersione, articolazione, manovrabilità e altezza rispetto al suolo.

Jeep Traction Control+ è una delle altre novità della Nuova Jeep Renegade. Il sistema di controllo della trazione funziona in condizioni in cui il veicolo ha un pavimento a bassa aderenza con il suolo su una delle ruote e sarà presente su tutte le versioni Turbo Flex. Il sistema applica coppia frenante alla ruota che slitta e trasferisce, attraverso il differenziale, la coppia ad un'altra ruota a contatto con il suolo. Per abilitare la funzione, il conducente preme semplicemente il tasto ASR OFF.