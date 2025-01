Nuova Lancia Ypsilon: Porte Aperte nei concessionari con offerte imperdibili

Questo weekend, i 160 concessionari Casa Lancia presenti in Italia apriranno le porte al pubblico per uno straordinario evento dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon.

Accolti nei nuovi showroom, progettati per offrire un’esperienza sempre più premium, i visitatori potranno scoprire la prima vettura della nuova era del marchio, ammirandone lo stile sofisticato e le tecnologie innovative.

La Nuova Lancia Ypsilon rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Il design richiama i modelli storici del marchio, con dettagli iconici come i fanali posteriori ispirati alla leggendaria Lancia Stratos e il calice frontale reinterpretato con tre raggi di luce LED. Ma è sotto il cofano e nell’abitacolo che la Ypsilon stupisce davvero.

Innovazione e comfort ai massimi livelli



La Nuova Ypsilon è la prima vettura Stellantis ad essere dotata del sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmented), un’interfaccia virtuale intelligente che rende ogni viaggio confortevole e tecnologicamente avanzato. Inoltre, grazie agli interni dal design “home feeling” e ai materiali sostenibili, ogni allestimento punta a ricreare un’atmosfera accogliente ed elegante.

Tra le versioni disponibili spicca la Edizione Cassina, il top di gamma, con guida autonoma di livello 2 inclusa di serie e finiture raffinate che trasformano ogni viaggio in un’esperienza unica.

Un'offerta per ogni esigenza



La gamma include anche la versione 100% elettrica, equipaggiata con un motore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51 kWh, capace di garantire fino a 403 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. La ricarica rapida permette di ottenere l’80% di carica in soli 24 minuti, offrendo praticità e flessibilità. Per chi non è ancora pronto al passaggio totale all’elettrico, Lancia propone un’efficiente versione ibrida con motore 1.2 L da 100 CV, perfetta per chi cerca un consumo ottimale senza rinunciare a prestazioni fluide.

Promozioni da non perdere



Durante il Porte Aperte sarà possibile approfittare di promozioni esclusive. La Nuova Ypsilon Ibrida è disponibile al prezzo promozionale di 21.900€ senza necessità di permuta o rottamazione. In alternativa, si può scegliere un finanziamento con rata mensile di 195€ per 35 mesi, con anticipo di 2.890€ e rata finale residua di 15.620€, TAN fisso al 4,99% e TAEG al 6,92%*.

Per chi desidera passare all’elettrico, la Nuova Ypsilon Elettrica è proposta con un canone di 195€ al mese per 35 mesi, con anticipo di 6.760€ e rata finale residua di 18.479€, TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,51%**, comprensivo di EasyWallbox per una ricarica domestica immediata.

Un appuntamento da non perdere



Il Porte Aperte di questo weekend è un’occasione unica per conoscere da vicino la Nuova Lancia Ypsilon, provandola su strada e scoprendo le sue doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni. Un team di Driver Expert sarà a disposizione per illustrare ogni dettaglio tecnico e rispondere alle domande dei visitatori, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di scoprire la Nuova Lancia Ypsilon e le offerte dedicate: ti aspettiamo nei rinnovati showroom Casa Lancia!

(*Condizioni e dettagli completi disponibili in concessionaria. Offerta valida fino al 31 gennaio 2025.)