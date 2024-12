Lancia Y HF: il ritorno nei rally raccontato da Eugenio Franzetti Direttore di Lancia Corse HF

La Lancia torna a correre. Dopo anni di attesa, il marchio che ha fatto la storia del motorsport, si riaffaccia sulla scena internazionale con un progetto che fonde innovazione tecnologica e tradizione.

Ne abbiamo parlato con Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF, che ci ha raccontato le emozioni e le sfide di questo importante ritorno.

Lancia torna nei rally: cosa rappresenta questo momento per voi?

"È un ritorno importantissimo. Siamo fieri ed emozionati di essere nuovamente protagonisti nel motorsport. Lo facciamo con umiltà, partendo dalle basi e con l’ambizione di crescere passo dopo passo. Ripartiamo dalla categoria Rally 4 con una vettura completamente nuova: la Lancia Y Rally 4."

Quali sono le principali caratteristiche tecniche della vettura?

"La Y Rally 4 nasce sul pianale CMP, ma in una versione mild hybrid completamente inedita per questa categoria. È la prima volta che questo tipo di architettura viene utilizzata in Rally 4. La vettura monta un motore 1.2 3 cilindri turbo da 212 cavalli, con trazione anteriore e cambio a 5 marce a innesti frontali. È una vera auto da corsa, sviluppata anche grazie alla collaborazione di Miki Biasion."

Avete pensato anche a un trofeo dedicato. Ce ne può parlare?

"Sì, la seconda grande notizia è che lanceremo il Trofeo Lancia Y HF, all’interno del Campionato Italiano Rally. Sarà un trofeo di sei tappe, che partirà ad aprile 2025 e accompagnerà i piloti lungo tutto il campionato. L’obiettivo è duplice: offrire un’opportunità concreta a giovani talenti e permettere anche ai piloti più esperti di misurarsi con una vettura altamente professionale."

Come pensate di sostenere i partecipanti?

"Attraverso un’organizzazione chiara e strutturata. Offriremo assistenza tecnica, vendita di ricambi e visibilità grazie al supporto comunicativo e marketing di Lancia. Inoltre, abbiamo stabilito un costo d’iscrizione accessibile, 2.500 euro per pilota e copilota, e mettiamo in palio premi sia per ogni gara che per il vincitore del campionato. Il vincitore del Trofeo Lancia nel 2025 avrà l’opportunità di partecipare all’Europeo Rally 2026 con il nostro team ufficiale."

Il prezzo della Y Rally 4 è già noto?

"Sì, abbiamo aperto oggi i preordini. La nuova Y Rally 4 è in vendita a 74.500 euro presso lo Stellantis Motorsport Racing Shop. Crediamo molto in questo progetto e siamo certi che rappresenti l’evoluzione più avanzata della categoria Rally 4."

Qual è il messaggio che volete lanciare ai fan del motorsport?

"Vogliamo riaccendere la passione. Il nostro ritorno nei rally non è solo una sfida sportiva, ma un omaggio alla storia e un ponte verso il futuro. Con la Lancia Y Rally 4 e il Trofeo Lancia HF, vogliamo dare una nuova opportunità ai giovani talenti e regalare emozioni ai nostri tifosi."

Il ritorno di Lancia nei rally rappresenta una nuova pagina di una storia gloriosa. Con la Y Rally 4 e un trofeo dedicato, il marchio torinese si prepara a conquistare il cuore degli appassionati e a rilanciare il motorsport italiano su scala internazionale.