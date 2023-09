Nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC Spectral Edition

La A 35 4MATIC Spectral Edition, realizzata su base AMG Line Advanced Plus,

si distingue al primo sguardo per la livrea in Blu Spettrale e il Pacchetto Night AMG con cerchi AMG a cinque doppie razze e pinze freni rosse. Gli interni sono in pelle nera, mentre a dare luminosità all’abitacolo contribuisce l’ampio tetto Panorama di serie su questa versione. Fanno parte della dotazione standard di questa special edition anche il DISTRONIC e il Pacchetto Integrazione per Smartphone. Un importante upgrade che si concretizza in un vantaggio cliente pari al 7% sul prezzo vettura e ben il 56% sul totale degli optional offerti. La Spectral Edition, offerta esclusivamente per la motorizzazione 35 4MATIC in versione hatchback, è già ordinabile ad un prezzo di 56.806 euro.

Esterni: I fari anteriori rielaborati, la griglia del radiatore specifica AMG e il nuovo badge rotondo con l'emblema AMG al posto della stella Mercedes con corona d'alloro sono le prime cose che saltano all'occhio guardando la nuova Mercedes-AMG Classe A. Inoltre, una nuova grembiulatura anteriore e i rigonfiamenti di potenza già noti alla A 45 conferiscono alla A 35 un nuovo e coerente volto AMG. Il look AMG è sottolineato dal nuovo design dei cerchi, dal labbro dello spoiler posteriore, dai fari posteriori rivisitati e dai caratteristici terminali di scarico rotondi.

Interni: Di serie, la nuova Mercedes-AMG Classe A offre il volante AMG Performance con tasti al volante AMG, che consentono al guidatore di controllare funzioni specifiche AMG come l'ESP a tre stadi o l'AMG Dynamics senza togliere le mani dal volante. Inoltre, il noto sedile AMG Performance è ora disponibile anche nel trendy colore grigio salvia.

Tecnologia: La Mercedes-AMG Classe A è stata aggiornata anche per quanto riguarda i motori. In linea con i modelli di serie, la Mercedes-AMG A 35 è dotata di un alimentatore ausiliario a 48 volt e di un generatore di avviamento a cinghia (RSG) e raggiunge una potenza di 225 kW/306 CV con una coppia massima di 400 Nm. Come mild hybrid, l'RSG favorisce l'agilità con 10 kW di potenza in più all'avvio. Inoltre, è ora presente un cambio AMG SPEEDSHIFT DCT a 8 rapporti e il nuovo radiatore anteriore facilita la gestione della temperatura al limite.

Infotainment e connettività: La nuova Mercedes-AMG Classe A beneficia anche dell'ultima generazione di MBUX: Maggiori prestazioni e una maggiore potenza di ricarica USB e il nuovo design caratteristico dello schermo AMG rendono la guida della nuova Classe A AMG un piacere interattivo.