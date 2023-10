Nuova MINI Cooper SE, il futuro inizia adesso

MINI ha rivoluzionato la mobilità individuale 64 anni fa. Da allora, il marchio si è concentrato sul massimo piacere di guidare con un ingombro minimo.

Caratterizzata da un design moderno, digitale e inconfondibile, la nuova MINI Cooper SE combina una tecnologia innovativa con il tradizionale DNA MINI. Nella quinta generazione di modelli della MINI a tre porte, questo include un nuovo mondo di esperienze digitali nell'abitacolo e moderni sistemi di assistenza per la mobilità del futuro.

Con 160 kW/218 CV e una coppia massima di 330 Nm, la MINI Cooper SE scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La batteria ad alto voltaggio con un contenuto energetico di 54,2 kWh collocata nel pianale della vettura consente un'autonomia di 402 chilometri determinata nel ciclo di prova WLTP. L'eccellente dinamica di guida si basa su una carreggiata leggermente aumentata e su un passo più ampio.

Grazie alla ricarica rapida con corrente continua fino a 95 kW, bastano 30 minuti per caricare la batteria dal 10% all'80%. Il cliente può ottimizzare il processo di ricarica in qualsiasi momento con impostazioni di facile comprensione e visualizzarle comodamente tramite la MINI App.

Insieme alla griglia anteriore ottagonale di nuova concezione, gli iconici fari rotondi definiscono il volto sorprendente della MINI Cooper SE completamente elettrica. I fari a LED con firma luminosa opzionale sottolineano il carattere della vettura e ne esaltano l'espressione individuale. Le diverse modalità di illuminazione iniziano e terminano con un'animazione di benvenuto o di addio appositamente orchestrata.

La silhouette compatta è caratterizzata dalle tipiche proporzioni MINI. Queste includono sbalzi corti, un cofano corto e un passo lungo in contrasto. Questo aspetto fa sì che la MINI Cooper SE si distingua nella giungla urbana con caratteristiche di design classiche e un'estetica contemporanea. Il nuovo e moderno design MINI caratterizza anche le superfici chiare della sezione posteriore con luci posteriori a filo.

Ridotta all'essenziale, la nuova MINI Cooper SE guadagna non solo una forte presenza e una maggiore dinamica, ma anche un'efficienza aggiuntiva. Grazie alle proprietà aerodinamiche ulteriormente ottimizzate, la vettura raggiunge un valore cW di 0,28.

I nuovi interni minimalisti della MINI Cooper SE convincono per le loro caratteristiche digitali, immersive e calde. Il minor numero di componenti, sapientemente progettati e implementati secondo uno standard elevato, trasporta con successo il famoso design della Mini classica nel presente. L'interno purista della nuova MINI è strutturato dal display OLED rotondo, dalla caratteristica barra degli interruttori a levetta e dal volante di nuova concezione. La plancia curva è realizzata per la prima volta con superfici tessili e caratterizza l'atmosfera "feel-good" della nuova MINI Cooper SE.

Nell'abitacolo, il display OLED centrale ad alta risoluzione stabilisce un nuovo standard. Il nuovo strumento centrale è sia un centro di esperienza che di comfort e nella nuova MINI Cooper SE si avvicina al guidatore per un comodo utilizzo.

Numerose funzioni come la navigazione, la telefonia e l'intrattenimento possono essere gestite con il primo assistente vocale del marchio. L'interazione a comando vocale avviene sul display OLED rotondo sotto forma di animazione di elementi grafici, tipografici e di un avatar.

Le MINI Experience Modes conferiscono all'abitacolo un'espressività ancora maggiore grazie a nuove soluzioni e portano la personalizzazione della MINI Cooper SE a un nuovo livello. Ciascuna modalità è dotata di sfondi appositamente progettati, che appaiono vivaci e di alta qualità con la massima libertà di distrazione possibile. Il MINI Projector può essere utilizzato per immergere la plancia in mondi cromatici e motivi atmosferici che si adattano all'Experience Mode selezionata. L'esperienza unica e coinvolgente della proiezione, dell'illuminazione ambientale e della MINI Interaction Unit si estende anche ai pannelli delle porte.

Con 12 sensori a ultrasuoni e quattro telecamere surround, il MINI Parking Assistant Plus semplifica il parcheggio e può identificare più chiaramente i possibili spazi di parcheggio. Anche l'Explore Mode offre una soluzione unica per il segmento di veicoli. Questo permette alla nuova MINI Cooper SE di essere facilmente controllata e parcheggiata dall'esterno utilizzando uno smartphone se lo spazio laterale è troppo piccolo per entrare.

Una volta parcheggiata, l'opzione Remote 360 consente di visualizzare i dintorni del veicolo parcheggiato tramite la MINI App, aumentando così la sicurezza. I momenti condivisi possono essere catturati dalla funzione snapshot della telecamera interna e trasferiti allo smartphone tramite WiFi Direct. L'innovativa opzione MINI Digital Key Plus trasforma lo smartphone in una chiave digitale e facilita il car sharing. In questo modo è possibile memorizzare numerose impostazioni individuali della vettura, ognuna delle quali garantisce un'esperienza di guida personalizzata.