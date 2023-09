Nuova Opel Corsa si allinea alla filosofia stilistica Bold and Pure

Opeel svela il design della La nuova Corsa, ancora più audace, ancora più emozionante, ancora più intuitiva e con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove.

La nuova Opel Corsa colpisce con il suo nuovo design, che vede l’introduzione del caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e il nome del modello Corsa posizionato al centro del posteriore. Grazie all’introduzione di tecnologie avanzate, provenienti da segmenti superiori, la guida è più sicura e confortevole. In opzione, la nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies1, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10”. I fari a matrice di Led Intelli-Lux LED®, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED.

Inteervista - Stefano Virgilio Responsabile Comunicazione Opel Italia

“Opel Corsa è un bestseller da oltre 40 anni. Negli ultimi due anni è stata anche l’utilitaria più venduta in Germania e nel 2021 l’auto più venduta in assoluto nel Regno Unito. Per noi questo successo è la conferma del lavoro svolto e un’ulteriore motivazione a fare ancora meglio in futuro. La nuova Opel Corsa è ancora più moderna, emozionante e performante. Con un design straordinario e tecnologie all’avanguardia tipiche dei segmenti superiori desideriamo far sognare i clienti e mostrare loro cosa possono aspettarsi oggi da un’utilitaria Opel” ha dichiarato Kyung Min Lee, Designer Opel

Audace, puro, emozionante: il nuovo design di Opel Corsa con Opel Vizor

Proporzioni perfette e precisione fin nei minimi dettagli, stile Pure and Bold, audace e puro: questa è la nuova Opel Corsa. I designer hanno reso questa piccola bestseller ancora più moderna ed elegante. L’elemento più evidente è il tipico frontale dei nuovi prodotti della casa tedesca, l’Opel Vizor. Il “frontale” nero copre la parte anteriore di Opel Corsa e integra perfettamente la calandra, i fari a LED e il logo Opel centrale, il Blitz, in un unico elemento. Su alcuni allestimenti il logo del Brand sulla parte anteriore e posteriore è disponibile in un’accattivante finitura nera, su altri in argento satinato opaco. Le “prese d’aria” ottiche nella parte inferiore del paraurti anteriore, più grandi e più evidenti rispetto a prima, rendono il design della nuova Opel Corsa ancora più deciso.

La vista laterale della nuova Opel Corsa colpisce per le sue linee peculiari. Il montante C “tagliato” sembra permettere al tetto, in colore nero su alcuni allestimenti), di fluttuare sopra il veicolo. Anche la vista posteriore offre un design inconfondibile: la scritta “Corsa” appare ora al centro del portellone posteriore. E la verniciatura in Grafik Grey, disponibile per la prima volta su Opel Corsa, consente a questa nuova arrivata di brillare in tutto il suo splendore.

Intuitivo ed essenziale: il nuovo design della plancia

Grazie a numerose novità, gli interni di Opel Corsa offrono un’atmosfera moderna. Nuovi sono i tessuti per i sedili, così come la leva del cambio e il design del volante, elementi che contribuiscono a creare un senso di modernità e tecnologia. Tuttavia, il punto forte, sia dal punto di vista visivo che tecnico, è la plancia, disponibile su richiesta, completamente digitale, con un nuovo sistema di infotainment. La piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies1 è dotata di funzionalità grafiche, multimediali, di visione computerizzata e intelligenza artificiale (AI) potenziate, per offrire una plancia più integrata, coerente con il contesto e costantemente adattiva, in grado di evolversi per soddisfare le preferenze dei passeggeri.

Come nello sviluppo dell'ultima Opel Corsa, è stato applicato il principio “Detox to the max”: il sistema di navigazione offre quindi servizi connessi, il riconoscimento vocale naturale “Hey Opel” e aggiornamenti over-the-air. Inoltre, sia il display dello schermo touch a colori da 10” del sistema di navigazione e multimediale sia il display informativo del guidatore sono stati resi ancora più comprensibili, in modo che tutte le informazioni importanti risultino leggibili in una frazione di secondo. Per la prima volta, gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto potranno essere collegati ai sistemi multimediali del veicolo e ricaricati, in modalità wireless.

Ancora più precisi: fari a matrice Intelli-Lux LED® con 14 elementi LED

Dal 2019, i fari a matrice Intelli-Lux LED®, adattivi e anabbaglianti, dimostrano come Opel Corsa metta a disposizione di tutti le più recenti innovazioni nel segmento delle utilitarie. I nostri ingegneri lavorano continuamente per sviluppare nuove soluzioni e anche la nuova Opel Corsa trae vantaggio da questo impegno. Un totale di 14 elementi LED, anziché otto, controllabili singolarmente, assicurano un’illuminazione senza precedenti, che ora “esclude” gli altri utenti della strada in modo ancora più preciso di prima.

Inoltre, sono presenti molti altri sistemi di assistenza avanzati che rendono la guida più sicura e confortevole. L'offerta spazia dalla nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, al cruise control adattivo, al limitatore di velocità, al sistema di protezione delle fiancate Flank guard, fino all’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.