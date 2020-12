Nuova Peugeot 208 eletta miglior “Imported Car Of The Yaer" in Giappone

Groupe PSA Japan CO. Ltd. è lieta di annunciare che Nuova PEUGEOT 208 e Nuova e-208 sono state elette miglior “Imported Car Of The Year” da COTY-Japan. Hanno ottenuto i punteggi più alti tra tutte le “auto importate” nominate nel 2020. È la prima volta che PEUGEOT vince questo premio.

La Commissione Giappone-COTY commenta questo premio:

“Il motivo per cui è stato assegnato questo premio è che PEUGEOT 208 ed e-208 offrono una sensazione di guida superiore, molto vicina a quella di un’auto di alta gamma grazie ad una combinazione tra il suo corpo vettura ad alta rigidità torsionale abbinato a sospensioni confortevoli. Inoltre, la guidabilità è eccellente perché permette un’ottima dinamica di marcia. Con un eccezionale design degli interni insieme ad una finitura di grande qualità, questo modello è stato molto apprezzato nella versione elettrica, e-208, che offre grande reattività e spinta. Il prezzo di listino inferiore a 4 milioni di JPY per la versione elettrica è un fattore che fa apprezzare ancora di più questo modello".

La 208 e la e-208 sono auto compatte che mantengono le apprezzate caratteristiche del Marchio del Leone, con un design elegante e distintivo uniti ad un i-Cockpit® 3D adottato per essere sia molto funzionale che per declinare lo stile spettacolare delle ultime PEUGEOT, fornendo un’esperienza di guida pionieristica all’interno del mondo dell’auto; una guida entusiasmante resa possibile da una piattaforma di nuova generazione CMP (Common Modular Platform) di Groupe PSA.

Inoltre, grazie a questa piattaforma, il concetto di “Power of Choice” consente di proporre vetture sia con motore termico che in versione completamente elettrica. Il costo complessivo dell’auto dopo 3 anni con un chilometraggio di guida inferiore a 30.000 Km è più o meno uguale tra le PEUGEOT 208 ed e-208, il che significa che sarà possibile acquistare un veicolo elettrico quasi allo stesso prezzo di un veicolo con motore termico.

Questa volta, siamo orgogliosi di sapere che l'arrivo di PEUGEOT e-208 a un prezzo accessibile è stato apprezzato dalla giuria COTY, con un grande potenziale per promuovere maggiormente l'elettrificazione in Giappone.

Thomas Vilcot, Direttore Rappresentativo e CEO di Groupe PSA Japan Co., Ltd., commenta così questo premio:

“Siamo molto lieti e onorati di ricevere un premio così importante, la migliore auto importata dell'anno nell'ambito del premio Japan-Auto of the Year. Quest'anno, tutte le automobili esaminate dal COTY sono state molto valide ed interessanti. In questo contesto di grande concorrenza, siamo oltremodo onorati di apprendere che Nuova PEUGEOT 208 ed e-208 sono state accolte in maniera così positiva. In PEUGEOT siamo tutti molto orgogliosi e onorati.

Inoltre, dell'introduzione di nuova PEUGEOT e-208 sul mercato giapponese siamo particolarmente orgogliosi perché siamo un produttore estero di automobili che riesce ad offrire ai clienti di questo paese un’auto elettrica “accessibile". Grazie a questo premio per l’auto d’importazione dell’anno assegnato da COTY-Giappone, siamo lieti di poter portare avanti un concetto importante del marchio PEUGEOT, il POWER OF CHOICE che permette ai nostri clienti di scegliere liberamente l'automobile più consona al proprio stile di vita e ai propri gusti, senza doversi limitare nella scelta delle motorizzazioni, siano esse termiche o elettriche.

La PEUGEOT 208 e la e-208 sono già state premiate con molti premi come ad esempio quello di “Car Of The Year” in Europa e il “Red Dot Design” award; riconoscimenti che dimostrano come il modello sia vincente a livello globale. Dall’avvio dell’ordinabilità in Giappone lo scorso luglio, questo nuovo modello ha goduto del grande apprezzamento da parte del pubblico del sol levante, con le vendite totali che sono arrivate sino alla soglia delle due mila unità (1.818 della 208 e 105 della e-208) le cui consegne sono iniziate lo scorso 6 dicembre.

Quest'anno, il Marchio celebra il suo 210° compleanno, ed è un grande onore in questo momento essere premiati come miglior “Imported Car Of The Year” in Giappone. Per quanto riguarda noi, Groupe PSA Japan, la nostra missione di offrire la mobilità con il concetto UNBORING THE FUTURE ai Clienti giapponesi sarà spinta ancora di più grazie a questo premio.