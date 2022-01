Nuova Range Rover, arriva la versione plug-in con un autonomia fino a 113 km

Efficienza ed eleganza sono i segni distintivi della nuova gamma Range Rover plug-in Extended-RangeP510e e P440e, che offrono un'efficienza eccezionale, con emissioni di CO2 a partire da 18 g/km e un’autonomia 113 km.

La nuova Range Rover è anche uno dei pochi veicoli a offrire una capacità di ricarica rapida da 50 kW CC e può caricare la batteria fino all'80% in meno di un'ora. Questo ne fa uno dei plug-in più veloci. Combinando modernità assoluta e grazia estetica con raffinatezza tecnologica e connettività senza soluzione di continuità, per la prima volta sulle nuove Rover ci sarà spazio per sette adulti. Il più potente propulsore ibrido plug-in P510e offre grande raffinatezza e prestazioni.

La combinazione di una batteria agli ioni di litio da 38 kWh, un motore elettrico da 105 kW e un motore Ingenium a sei cilindri da 3.0 litri, accelera il SUV da 0 a100 km orari in 5,5 secondi. Oltre ai modelli ibridi plug-in Extended-Range, che combinano una guida quasi silenziosa esclusivamente elettrica e prestazioni senza sforzo con i propulsori P510e e P440e, la Nuova Range Rover è disponibile anche con una scelta di efficienti sei cilindri a benzina e diesel MHEV, oltre a un nuovissimo V8.

La Nuova Range Rover è disponibile nei modelli HSE e Autobiography, con un’esclusiva First Edition disponibile durante il primo anno di produzione. Sia la versione Standard che quella a passo lungo sono disponibili con cinque posti. In questa configurazione la Nuova Range Rover LWB offre naturalmente un maggiore comfort per i passeggeri della seconda fila di sedili. La Range Rover SV si colloca al vertice della famiglia, con materiali esclusivi, temi di design straordinariamente curati e innumerevoli possibilità di personalizzare il veicolo.

Inizialmente, nel mercato italiano, la Range Rover SV sarà disponibile per gli ordini solo per i possessori delle vetture della famiglia Range Rover, proprio per sottolineare l’esclusività ed il privilegio dell’acquisto. La nuova Range Rover SV è disponibile con il propulsore P510e PHEV, l'efficiente diesel MHEV o il nuovo V8 twin-turbo a benzina con velocità massima incrementata, che raggiunge i 261 km orari. Nick Collins, Executive Director Vehicle Programmes di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: “La nuova Range Rover è il SUV di lusso più desiderabile, elegante e capace al mondo. I nostri nuovi efficienti propulsori plug-in Extended Range migliorano l'esperienza di guida con un equilibrio raffinato tra prestazioni, raffinatezza ed efficienza, consentendo ai proprietari di completare viaggi silenziosi a zero emissioni fino a 113 km”.

La nuova Range Rover diventerà la prima di una serie di Land Rover completamente elettriche quando, nel 2024, debutterà il modello 100% elettrico; entro la fine del decennio, ogni Land Rover sarà disponibile con propulsione puramente elettrica, in linea con l'obiettivo della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover: raggiungere entro il 2039 zero emissioni nette di carbonio in tutti i suoi prodotti, processi, operazioni e catena di approvvigionamento. Nuova Range Rover offre una scelta di propulsori ibridi plug-in Extended con prezzi a partire da: 143.800 euro. La Nuova Range Rover SV è disponibile con prezzi a partire da euro190.300.