Nuova Skoda Fabia ottiene le cinque stelle Euro NCAP

Massimo dei voti per la quarta generazione di ŠKODA FABIA: il modello di accesso alla gamma della Casa boema ha ricevuto le cinque stelle nel test di collisione eseguito dall’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP).

Nuova ŠKODA FABIA ha ottenuto punteggi elevati nei test di collisione e di sicurezza eseguiti da Euro NCAP. La quarta generazione del modello ha raggiunto un punteggio del 78% nel test, per il quale i criteri di valutazione sono diventati ancora più rigidi dal 2020. Questo significa che nuova FABIA è una delle auto più sicure del suo segmento. La berlina ha ottenuto un punteggio dell’85% nella protezione degli occupanti adulti e l’81% per la sicurezza dei bambini, con prestazioni ottimali in queste categorie. Il risultato positivo di nuova FABIA contribuisce alla straordinaria storia di ŠKODA AUTO; dal 2008, ognuno dei 14 modelli della Casa boema che è stato sottoposto ai test Euro NCAP ha ricevuto il punteggio più alto rappresentato dalle cinque stelle.

Nuova ŠKODA FABIA può montare fino a nove airbag; l’airbag a protezione delle ginocchia del conducente e gli airbag laterali posteriori sono disponibili per la prima volta come optional su questo modello. Gli attacchi ISOFIX e Top Tether sono di serie sui sedili posteriori più esterni e sono disponibili come optional per il sedile del passeggero anteriore. Con quasi l’80% delle componenti realizzate in acciaio ad alta resistenza, la piattaforma MQB-A0 non solo fornisce a FABIA una carrozzeria altamente resistente alla torsione, ma per la prima volta supporta anche l’integrazione di sette sistemi di assistenza avanzati. Tra questi figura il Travel Assistant, che include il Cruise Control Adattivo e il Lane Assistant oltre al Front Assistant con protezione per pedoni e ciclisti. Per parcheggiare più comodamente, i Clienti possono ordinare il Park Assistant e la telecamera posteriore.