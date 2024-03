Nuovo Škoda Kodiaq inizia la fase di prevendita sul mercato italiano

Con l’apertura della fase di prevendita in Italia, il Nuovo Škoda Kodiaq si prepara a riscrivere le regole del segmento dei SUV.

La seconda generazione del modello iconico non solo accresce in dimensioni, offrendo una lunghezza maggiore di 6 cm, ma introduce anche una motorizzazione benzina 1.5 TSI 150 CV mild-hybrid, all'insegna dell'efficienza e della sostenibilità. Grazie alla piattaforma MQB-Evo, il design esterno si fa più audace, mentre gli interni vedono una rivisitazione completa, massimizzando lo spazio per i passeggeri della seconda e terza fila e incrementando il volume di carico.

Il motore mild-hybrid, abbinato al cambio automatico DSG a 7 rapporti, promette una guida più fluida e ridotti consumi, con la tecnologia ACT+ per la disattivazione selettiva dei cilindri e la turbina a geometria variabile. Le motorizzazioni Turbodiesel si articolano intorno al potente 2.0 TDI Evo, disponibile in due varianti di potenza.

Per quanto riguarda la sicurezza e la connettività, il Kodiaq non delude: dalla versione di accesso Selection offre sistemi avanzati come l'Adaptive e Predictive Cruise Control, Front Assist, sistema di centraggio in corsia e molto altro. Anche il comfort è ai massimi livelli, con strumentazione digitale, Climatizzatore automatico tri-zona, sedili anteriori riscaldabili e un avanzato sistema di infotainment.

Le versioni Executive e Style arricchiscono ulteriormente l'offerta, con elementi distintivi come la vernice metallizzata, schermi di infotainment più grandi, navigazione satellitare nativa, e, per il Kodiaq Style, tecnologia LED Matrix per i gruppi ottici anteriori e calandra con inserti LED Crystal Line.

In attesa dell'arrivo della versione Kodiaq iV plug-in hybrid e della sportiva Sportline, il Nuovo Škoda Kodiaq si propone come una scelta eccellente per chi cerca uno spazioso SUV a 7 posti, che non rinuncia a performance, sicurezza e tecnologia. Con un prezzo di partenza di 40.700 euro per la motorizzazione mild hybrid Selection, il nuovo Kodiaq si appresta a diventare un punto di riferimento nel suo segmento.