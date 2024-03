Nuovo Opel Collection Shop: stile, innovazione e accessori esclusivi

L'Opel Collection Shop si rinnova, offrendo un'esperienza di shopping unica per chi cerca abbigliamento alla moda e accessori innovativi legati al prestigioso marchio automobilistico.

Tra audacia, purezza e innovazione, l'intera gamma di prodotti Opel, da Corsa a Astra, passando per Combo, Vivaro e Movano, si estende ora a un merchandising esclusivo, disponibile nel nuovissimo negozio online.

Gli amanti di Opel saranno accolti con una selezione curata di novità, suddivisa in reparti chiaramente organizzati per collezioni, abbigliamento, accessori e modelli di veicoli. Inoltre, la sezione "Saldi" offre numerose opportunità per acquisti vantaggiosi. I nuovi utenti possono approfittare di uno sconto extra del 10% registrandosi e completando l'acquisto entro il 31 marzo.

Tra le offerte spiccano:

La #Yes di Corsa Quikflip Hoodie, una felpa con cappuccio trasformabile in zaino, venduta a 88,00€, perfetta per il fitness o le escursioni.

La T-shirt unisex "Born to be pop?", a 35,50€, e il cappello da pescatore #Yes of Corsa, a 19,90€, che combinano stile e funzionalità.

Accessori come calzini, portachiavi, adesivi, shopping bag riflettenti, e il divertente SOUNDbuzzer #Yes of Corsa a 19,90€, che riproduce il famoso slogan.

Per gli appassionati di sport e lifestyle, le collezioni Motorsports/GSe, Opel Astra e Mokka offrono attrezzature sportive e abbigliamento con design accattivante, come gli occhiali da sole Vizor a 39,90€, il pallone da calcio Astra a 16,50€, e la felpa con cappuccio Motorsport/GSe a 105,00€.

Non mancano opzioni per chi ama il mix tra tradizione e innovazione, con la collezione vintage che celebra i "125 anni di produzione automobilistica di Opel", e articoli di uso quotidiano come lo zaino Opel a 75,95€ e il cavo di ricarica allroundo eco a 29,90€.

L'Opel Collection Shop è il luogo ideale per trovare abbigliamento e accessori che esprimono un legame profondo con il marchio, unendo stile, funzionalità e un pizzico di storia automobilistica.