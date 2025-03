Nuovo Renault Espace 2025, il SUV Full Hybrid E-Tech con autonomia fino a 1.100 km

La voiture à vivre è nel DNA della Marca Renault, ora portata nel segmento D con due modelli complementari destinati a clientele distinte.

Il SUV coupé Renault Rafale, dal design elegante e disponibile con motorizzazione E-Tech 4x4 300 cv, è la scelta ideale per chi cerca piacere di guida ed emozioni. Renault Espace, invece, più modulare e spazioso con fino a 7 posti, è pensato per le famiglie che necessitano di un’auto versatile con ampio bagagliaio e una modularità avanzata.

Bruno Vanel, VP Prodotto Marca Renault, dichiara: "Nuovo Espace, insieme a Rafale, incarna la nostra accelerazione nei segmenti superiori, con un’offerta ibrida di rinomata efficienza. Adottando il nuovo design di Renault, il nostro SUV per le famiglie a 5 o 7 posti ha uno stile in linea con il resto della gamma, pur mantenendo il DNA di un’auto adatta ai lunghi viaggi, grazie alla motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv."

Fin dal 1984, Renault Espace ha rappresentato un’icona nel suo segmento, con cinque generazioni che hanno progressivamente perfezionato il modello, rendendolo sempre più moderno ed efficiente. Il nuovo restyling introduce una ventata di freschezza con un design più attuale, inediti equipaggiamenti tecnologici e un’attenzione particolare alla abitabilità e modularità, senza rinunciare a comfort e prestazioni.

L’abitacolo è stato aggiornato con il tetto panoramico opacizzante Solarbay, il più ampio della gamma Renault (circa 2 m²), e un innovativo sistema di riconoscimento del conducente. Il comfort a bordo è migliorato grazie a nuovi sedili anteriori ergonomici, sellerie inedite e una migliore insonorizzazione.

Sotto il cofano, la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv offre un equilibrio unico tra prestazioni ed efficienza, con un consumo di appena 4,8 l/100 km e emissioni di 109 g CO²/km, garantendo un’autonomia fino a 1.100 km senza necessità di ricarica. Conforme alla futura normativa Euro 6E Bis, il sistema ibrido sfrutta una trasmissione multimode intelligente per massimizzare l’efficienza energetica.

Per un’esperienza di guida agile e sicura, Espace mantiene la tecnologia a 4 ruote sterzanti 4Control Advanced e integra 32 dispositivi ADAS di ultima generazione. Questi avanzati sistemi di assistenza alla guida migliorano sicurezza, stabilità e comfort, offrendo un supporto attivo in tutte le condizioni di guida.

Il nuovo Renault Espace viene prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, e sarà disponibile in tre allestimenti: Techno, Esprit Alpine e Iconic. La commercializzazione è prevista prima dell’estate 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella strategia di Renault per offrire veicoli sempre più efficienti, connessi e orientati al futuro.