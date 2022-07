Off road sulla sabbia con i SUV Jeep agli Xmasters

Si è conclusa domenica l’undicesima edizione estiva degli Xmasters, in scena a Senigallia dal 16 al 24 luglio: un grande successo che ha coinvolto oltre 60.000 persone.

Straordinaria, dunque, l’affluenza di pubblico che si è cimentato in sessioni di sup, kayak, kitesurf, skate, windsurf, vela, skateboard e ha assistito, all’interno dei 40.000 m2del beach village a entusiasmanti esibizioni di slackline, wakeboard, skateboard, calisthenics.

Emozioni off road con la gamma Jeep ® 4xe Plug-In Hybrid

Non solo active sport: sono stati oltre 4.000 gli appassionati che hanno voluto provare le leggendarie performance 4x4 di Jeep su un percorso off road allestito sulla spiaggia in riva al mare. Il tracciato ha consentito di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo. Protagonista dei test drive la gamma di SUV 4xe, che identifica l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade, le autovetture Plug-In Hybrid più vendute in Italia, e l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa. Ed è imminente l’arrivo della quinta edizione di Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre, per la prima volta in versione 4xe Plug-In Hybrid. La nuova tecnologia 4xe Plug-In Hybrid eleva i valori del marchio Jeep incrementando da un lato e ulteriormente le performance off road, e dall’altro esaltando le doti della gamma Jeep nella vita di tutti i giorni. Non a caso, i SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid dominano nel primo semestre 2022 il mercato domestico dei veicoli a basse emissioni, comparto in cui rappresentano la scelta di circa un italiano su cinque. Inoltre, la quota complessiva del brand a giugno ha superato nuovamente la barriera del 4%; sul totale quasi un cliente su due sceglie una Jeep Plug-In Hybrid e, grazie alle versioni e-Hybrid, il 70% dei SUV Jeep venduti è elettrificato.

Jeep ® Gladiator, il pick-up innovativo tra tradizione e futuro

Anche Jeep Gladiator ha riscontrato grande successo sulla costa senigalliese. Il pick-up condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all-terrain – merito del sistema di trazione Selec-Trac, assali Dana 44 di terza generazione e dotazioni specifiche per l’off road – e per la rinomata guida open-air: è l’unico della categoria con cui viaggiare nella massima libertà in ogni stagione grazie a diverse soluzioni tra parabrezza e copertura superiore, e in spiaggia ha catturato gli sguardi del pubblico.