Olivier Mornet nominato Direttore Commerciale di Dacia in Francia dal 1° novembre 2024

A partire dal 1° novembre 2024, Olivier Mornet assumerà l'incarico di Direttore Commerciale di Dacia in Francia, succedendo a Thomas Dubruel.

Questa nomina rappresenta un nuovo capitolo per il brand, che ha visto una crescita costante negli ultimi anni grazie alla guida di Dubruel. Mornet porta con sé un'importante esperienza internazionale e una vasta conoscenza del settore automobilistico, acquisita in diverse posizioni chiave all'interno di grandi marchi come Peugeot e il Gruppo Renault.

Il percorso di Olivier Mornet: un leader con esperienza internazionale

La carriera di Olivier Mornet inizia nel 1996 con Automobiles Peugeot, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in vari Paesi. Tra le sue esperienze più significative ci sono le posizioni di Direttore Vendite e Marketingin Slovenia e Direttore Vendite Retail in Polonia, fino a diventare Direttore Generale di Peugeot in Austria, Paesi Bassi e Italia.

Nel 2016, Mornet ha assunto il ruolo di Direttore Generale della joint-venture ChangAn/PSA in Cina, consolidando ulteriormente la sua reputazione di manager capace di operare in mercati complessi. Dal 2019, Mornet è parte del Gruppo Renault, dove ha guidato le vendite e il marketing per Avtovaz, consolidando la sua esperienza nell’ambito del marchio Dacia.

Un nuovo capitolo per Dacia in Francia

L'arrivo di Olivier Mornet in Dacia segna un momento cruciale per il brand, che punta a consolidare la sua posizione nel mercato francese, uno dei più competitivi d'Europa. La sua ampia esperienza nel settore automotive sarà determinante per mantenere il percorso di crescita intrapreso e affrontare le sfide del mercato.

In occasione dell'annuncio, Xavier Martinet, Direttore Marketing, Vendite e Operazioni di Dacia, ha espresso grande fiducia in Mornet: "La sua esperienza commerciale per diversi brand in diversi Paesi sarà una risorsa preziosa per rappresentare il brand in Francia e continuare a farlo crescere in un mercato automobilistico teso". Martinet ha anche ringraziato Thomas Dubruel per il lavoro svolto negli ultimi 4 anni, durante i quali Dacia ha attraversato una fase di trasformazione significativa.

Con la nomina di Olivier Mornet a Direttore Commerciale di Dacia in Francia, il brand si prepara a continuare il suo sviluppo in un mercato in evoluzione. Grazie alla sua vasta esperienza internazionale e alla profonda conoscenza del settore, Mornet sarà determinante nel mantenere Dacia competitiva e innovativa nei prossimi anni.