OMODA e JAECOO: pionieri nella sicurezza e innovazione della manifattura automobilistica

Nel panorama automobilistico contemporaneo, la sicurezza rappresenta una priorità ineludibile che ogni produttore deve affrontare con serietà e dedizione.

In questo contesto, i marchi OMODA e JAECOO si distinguono per l'approccio innovativo e rigoroso che hanno adottato nella produzione dei loro veicoli. Attraverso una combinazione di materiali avanzati, design strutturale sofisticato e una serie di sistemi di sicurezza attiva, questi marchi stanno ridefinendo gli standard del settore, offrendo ai loro clienti veicoli che non solo incarnano il lusso e la qualità, ma che sono anche all'avanguardia in termini di sicurezza.

Sin dall'inizio, OMODA e JAECOO hanno abbracciato il principio secondo cui "la sicurezza è il prerequisito di tutti i prodotti premium e di lusso". Questo impegno si riflette in ogni aspetto della progettazione e della costruzione dei loro veicoli. Prendiamo come esempio i modelli OMODA 5 e JAECOO 7, due esempi emblematici di come questi marchi stiano ridefinendo la sicurezza automobilistica.

L'OMODA 5 è un vero concentrato di innovazione strutturale. La sua carrozzeria è composta per il 78% da acciaio ad alta resistenza, un materiale che garantisce una rigidità eccezionale e una protezione superiore agli occupanti in caso di collisione. In particolare, alcune componenti chiave utilizzano acciaio ad altissima resistenza, in grado di sopportare una tensione di 1.500 N/mm², assicurando così che l'abitacolo mantenga la sua integrità anche nelle situazioni più estreme.

Il JAECOO 7, dal canto suo, non è da meno. Con una scocca costituita per oltre l'80% da acciaio ad alta resistenza, questo veicolo è progettato per resistere a forze schiaccianti, come dimostrano i test che indicano una capacità di resistenza allo schiacciamento del tetto di 5,11 tonnellate. Inoltre, la sua rigidità torsionale di 23.000 Nm/°rad testimonia la robustezza della struttura, garantendo un livello di sicurezza che supera i migliori standard globali.

Un altro aspetto cruciale della sicurezza passiva nei veicoli OMODA e JAECOO è rappresentato dal design innovativo delle loro strutture. Entrambi i modelli citati sono dotati di una struttura ad assorbimento di energia a "capsula spaziale", una soluzione progettuale che combina leggerezza e resistenza per massimizzare la protezione degli occupanti. In caso di collisione, questa struttura è in grado di assorbire e disperdere efficacemente l'energia dell'impatto, riducendo il rischio di lesioni gravi per i passeggeri.

OMODA e JAECOO non si limitano a innovare nel design e nella scelta dei materiali. Anche i loro processi produttivi sono all'avanguardia, con una forte enfasi sulla qualità e sull'affidabilità. La strategia globale di produzione adottata da questi marchi prevede la creazione di fabbriche e centri di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, un approccio che consente di mantenere standard elevatissimi in ogni fase della produzione.

Ogni veicolo OMODA e JAECOO è sottoposto a rigorosi test di qualità e di sicurezza, sia nelle fasi di sviluppo che in quelle di produzione. Questi test estremi, condotti in condizioni che simulano scenari di guida altamente avversi, sono fondamentali per garantire che ogni modello rispetti non solo le normative internazionali, ma anche le aspettative dei clienti. In questo modo, i marchi possono assicurare che i loro veicoli non solo soddisfino, ma superino gli standard di sicurezza richiesti, offrendo ai clienti una fiducia totale nella qualità e nell'affidabilità dei loro prodotti.

Un ulteriore elemento che distingue OMODA e JAECOO è il loro sistema di valutazione della qualità orientato al cliente. Questo sistema, implementato in tutte le fabbriche del gruppo, assicura che ogni veicolo prodotto sia conforme agli standard normativi e alle condizioni operative delle diverse regioni in cui viene commercializzato. Questo approccio globale alla qualità rappresenta un vantaggio competitivo significativo per i marchi, poiché consente loro di adattarsi rapidamente alle esigenze dei mercati locali, garantendo allo stesso tempo un livello di qualità costante e senza compromessi.

Oltre alla robustezza strutturale e alla qualità costruttiva, OMODA e JAECOO eccellono anche nella sicurezza attiva, un campo in cui l'innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale. Entrambi i modelli OMODA 5 e JAECOO 7 sono dotati di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), progettati per migliorare la sicurezza su strada e ridurre il rischio di incidenti.

Tra i sistemi di sicurezza attiva più avanzati spiccano il regolatore adattivo della velocità (ACC), la frenata automatica di emergenza (AEB) e il rilevamento dell'angolo cieco (BSD). Questi sistemi utilizzano sensori ad alta precisione e algoritmi avanzati per monitorare costantemente l'ambiente circostante il veicolo, anticipando i potenziali rischi e reagendo prontamente alle situazioni di pericolo.

L'ACC, ad esempio, è in grado di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, regolando la velocità in modo fluido e sicuro. L'AEB interviene in caso di emergenza, applicando automaticamente i freni se rileva un ostacolo improvviso, riducendo così il rischio di collisioni. Il BSD, invece, avverte il conducente della presenza di veicoli negli angoli ciechi, migliorando la sicurezza durante i cambi di corsia.

Questi sistemi rappresentano solo una parte della dotazione tecnologica dei veicoli OMODA e JAECOO, ma sono emblematici dell'approccio proattivo che questi marchi adottano in materia di sicurezza. L'obiettivo è chiaro: fornire ai conducenti strumenti avanzati che possano assisterli in ogni fase della guida, prevenendo incidenti e proteggendo sia gli occupanti del veicolo che gli altri utenti della strada.