Omoda & Jaecoo sceglie Allianz Partners per garantire 7 anni di assistenza stradale e serenità ai clienti

La nuova partnership tra Omoda & Jaecoo e Allianz Partners rappresenta un passo significativo nell'offerta di servizi di alta qualità per gli automobilisti.

Chi sceglie una vettura della casa automobilistica Omoda & Jaecoo potrà contare su ben 7 anni di assistenza stradale garantita da uno dei leader mondiali del settore, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

L'accordo, frutto della collaborazione tra le due aziende, permetterà ai clienti di usufruire di un servizio di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità estremamente efficiente e affidabile. Allianz Partners, con la sua lunga esperienza e competenza nel campo della Roadside Assistance, offrirà una gamma completa di soluzioni mirate a garantire la serenità degli automobilisti, anche di fronte agli imprevisti.

I servizi inclusi nella partnership non si limitano al semplice soccorso stradale o alla riparazione del veicolo sul posto, ma comprendono anche una serie di soluzioni complementari che permettono di continuare il viaggio senza stress. Tra queste, vi è la possibilità di usufruire di un veicolo sostitutivo, l'uso di un servizio taxi per recuperare l'auto riparata, il pernottamento in hotel, e persino il rimpatrio del veicolo in caso di guasto all'estero.

Massimiliano Sibilio, Chief Commercial Officer di Allianz Partners Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Omoda & Jaecoo, un partner che condivide con noi valori comuni come la qualità e l'eccellenza del servizio al cliente. Grazie a questa partnership, vogliamo garantire agli automobilisti che scelgono Omoda & Jaecoo la tranquillità di poter affrontare qualsiasi imprevisto, con la certezza di ricevere un'assistenza rapida ed efficace. Con il nostro supporto, i clienti potranno tornare rapidamente sulla propria strada, senza rinunciare alla sicurezza e alla serenità”.

Omoda & Jaecoo si posiziona sempre più come un marchio automobilistico innovativo, impegnato nell'integrazione di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale e IoT nei propri veicoli, con un occhio attento anche alla sostenibilità. L'azienda, infatti, si dedica alla produzione di veicoli elettrici, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile.

Questa partnership rafforza ulteriormente l'impegno di entrambe le aziende verso una mobilità più sicura, efficiente e rispettosa dell'ambiente, offrendo ai clienti un'esperienza di guida senza preoccupazioni per un periodo di ben sette anni.