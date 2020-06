On air il nuovo video di FCA Autonomy

L'agenzia Fabbrica ha realizzato la nuova clip di un minuto il giovane insegnante racconta la sua esperienza di quarantena per via del Covid-19, un’emergenza nazionale che ha limitato la libertà di tutti, normodati e diversamente abili, negli spostamenti e nelle attività quotidiane. Ora si riparte e le parole di Antonio cercano di sensibilizzare le persone normodotate sulla condizione e la forza di tutti i giorni delle persone diversamente abili. Questo significa avere una #UNAMARCIAINPIU, non essere dei supereroi ma saper affrontare i propri limiti con uno spirito positivo, puntando sempre alla normalità.

Prosegue quindi l’impegno di FCA Autonomy - da oltre venti anni vicina alle tematiche legate alla mobilità delle persone disabili - verso queste tematiche dal forte impatto sociale e culturale, sempre all’insegna del motto #UNAMARCIAINPIU che vuol dire trovare gli stimoli, le risorse, l’ottimismo necessario per affrontare la vita con positività. E una marcia in più è anche quella che Autonomy mette a disposizione con i suoi servizi, le sue iniziative e i Centri di Mobilità, diventando uno strumento in più per vivere la propria vita nel modo più normale possibile.

Nato nel 1995, il programma di mobilità di FCA consente a chi presenta limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di muoversi in totale autonomia e libertà con le auto e i veicoli commerciali del Gruppo FCA. Inoltre, FCA Autonomy supporta il disabile nell’ottenimento della patente speciale tramite l’attività dei Centri di Mobilità presenti in tutta Italia, dove è possibile testare le proprie capacità motorie grazie a speciali simulatori, prendere confidenza con le vetture modificate ed inoltre ricevere informazioni utili in materia di allestimenti per la guida ed il trasporto.