Opel: 160 anni di innovazioni sempre alla portata di tutti

Opel ha sfruttato appieno il 2022 compiendo concreti passi orientati verso l’obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2028

Un anno elettrizzante per Opel

Il 2022 che sta per chiudersi è stato un anno elettrizzante per Opel, da ogni punto di vista: da 160 anni, il marchio del ‘Blitz’ rende le innovazioni accessibili al grande pubblico. Ed è stato così anche nell’anno dell’anniversario: con novità come l’Opel Astra, conferme come Opel Mokka elettrica leader nel suo segmento in autunno, e Opel Corsa che ha festeggiato i 40 anni con una versione commemorativa, e altro ancora.

Opel Corsa-e Rally L’esordio elettrico nei Rally

Opel Corsa-e Rally, versione elettrica a batteria omologata per le competizioni, ha vissuto ancora una stagione di successo con la ADAC Opel e-Rally Cup, la prima coppa monomarca per auto da rally elettriche al mondo. In futuro, Opel offrirà un’esperienza di guida quotidiana ancora più dinamica grazie ai modelli del marchio GSe recentemente reintrodotto.

12 elettriche in gamma

Al contempo Opel sviluppa innovazioni per una mobilità sostenibile anche nel settore dei veicoli commerciali: per esempio, i primi Opel Vivaro-e HYDROGEN con trazione a celle a combustibile a idrogeno vengono già utilizzati dai clienti. Oggi Opel dispone già di 12 modelli elettrici nella propria gamma. Questi e altri momenti fondamentali dell’anno sono presenti nell’elettrizzante video "Best of Opel 2022" sul 2022 di Opel.

Le dichiarazioni del CEO Florian Huettl di Opel

Florian Huettl, CEO Opel, ha dichiarato: “Il 2022 è stato un anno eccezionale per Opel. Con il lancio di nuova Opel Astra, per la prima volta anche in versione elettrica, entriamo in una nuova epoca. I nostri modelli Opel Corsa e Opel Mokka – che sono pure offerti in versione elettrica – dimostrano che cosa serve per avere successo nei segmenti delle piccole e dei SUV compatti. Proseguiamo in modo coerente la nostra offensiva di elettrificazione anche con Opel Vivaro-e HYDROGEN, il van a celle a combustibile a idrogeno. Da questo punto di vista, il 2022 è stato anche l’anno in cui abbiamo continuato il percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa”.

Anniversario speciale per Opel

Opel nel 2022 ha festeggiato un anniversario molto speciale: 160 anni fa, Adam Opel pose a Rüsselsheim le fondamenta di un’azienda che, dopo aver inizialmente prodotto macchine per cucire, diventò il più grande costruttore mondiale di biciclette e poi un marchio automobilistico di grande importanza internazionale che ha sempre reso accessibili per un’ampia gamma di persone tecnologie provenienti da segmenti di veicoli superiori. 160 anni di storia Opel dimostrano inoltre che i responsabili della Casa hanno sempre pensato fuori dai proverbiali schemi, e hanno sorpreso i clienti con soluzioni straordinarie.

Anniversario anche in Thüringen

Anche Eisenach ha festeggiato un anniversario: i modelli Opel escono dalle linee di produzione dello stabilimento della Turingia, nella Germania centrale, da 30 anni. Tre decenni che hanno segnato questa regione e nel corso dei quali questo sito super-moderno si è costantemente rinnovato, tanto che qui vengono prodotti oggi veicoli a prova di futuro come Opel Grandland, ovviamente anche nella versione plug-in hybrid.

Obiettivo 2028

In generale Opel ha sfruttato al massimo il 2022, compiendo ancora una volta enormi passi verso l’obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico in Europa entro il 2028. Questo è esattamente il percorso che la Casa continuerà a seguire nel prossimo anno, con modelli come la prima Opel Astra Electric 100% elettrica e molte altre innovazion