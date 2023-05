Opel Astra con Intelli-Air stop alle allergie in auto

Le nuove Opel Astra mantengono l’aria pulita.

Sono alimentati da tecnologie di propulsione altamente efficienti che riducono la CO2, con i modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in che offrono una guida senza emissioni a livello locale. I sistemi di depurazione nell'abitacolo consentono ai passeggeri di respirare aria sana. Ne è un esempio il moderno sistema di qualità dell'aria Intelli-Air “Clean Cabin”, disponibile per tutte le versioni di Opel Astra, compreso il modello top di gamma Opel Astra GSe (consumo di carburante secondo il WLTP1: 1.2-1.1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km; entrambi i dati combinati), nel quale è addirittura di serie.

Questi sistemi sono ancora più importanti in primavera ed estate, quando milioni di persone allergiche sono nuovamente vittime del raffreddore da fieno. Un clima piacevole all’interno dell'abitacolo ha molteplici vantaggi: contribuisce al benessere del conducente e dei passeggeri a bordo, previene il fastidioso prurito agli occhi e al naso e allo stesso tempo garantisce una migliore sicurezza su strada.

Intelligente e altamente efficace: Intelli-Air aiuta a gestire la qualità dell'aria nell'abitacolo

All’interno di Opel Astra vincitrice del "Golden Steering Wheel 2022"2 è stato installato Intelli-Air, efficiente sistema di controllo della qualità dell'aria. Combina filtri dell'aria e antiparticolato particolarmente efficaci con un avanzato sistema di monitoraggio. L’impianto controlla continuamente lo stato dell'abitacolo, avviando il ricambio automatico quando l’aria diventa viziata. La qualità dell’aria viene controllata dalla posizione della bocchetta di ricircolo. Quando la qualità dell’aria esterna è cattiva, il sensore della vettura (AQS) chiude la bocchetta in modo che gli agenti inquinanti non entrino nell’abitacolo. Se invece a essere viziata o scadente è l’aria dentro l’abitacolo, per esempio a causa del fumo o della polvere presente sui vestiti, la bocchetta si apre per garantire ai passeggeri l’immissione di aria fresca.

Grazie al sistema Intelli-Air, l’aria nell’abitacolo della nuova Opel Astra resta quanto più pulita possibile. I passeggeri possono addirittura verificarlo in prima persona: il sistema comunica qual è la qualità dell’aria attraverso il grande schermo touch a colori. Il display mostra un emoji a forma di auto basato sull’indice internazionale AQI (Air Quality Index – Indice di qualità dell’aria). Il colore dell’emoji cambia in base ai livelli standard dell’aria nell’abitacolo. Lo standard dell’aria all’interno della vettura è monitorato da un sensore di PM 2.5 in grado di rilevare la presenza di particolato grande fino a 2,5 micrometri.