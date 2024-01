Opel cresce del 15% nelle Vendite Globali nel 2023

Nel 2023, Opel ha registrato una crescita significativa con un aumento delle vendite del 15%, il più alto tasso di crescita percentuale in oltre 20 anni.

Le vendite globali hanno raggiunto circa 670.000 veicoli, posizionando il produttore tedesco al vertice delle immatricolazioni degli ultimi quattro anni. Opel ha concluso l'anno con una quota di mercato del 5,3% in Germania, mentre Vauxhall nel Regno Unito ha ottenuto una quota del 6%. La presenza di Opel in Turchia ha avuto successo con una quota di mercato del 6%. Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha attribuito il successo alla crescita significativa nei veicoli elettrici, nel segmento C e nei veicoli commerciali leggeri, sottolineando anche l'espansione internazionale come prova del successo della strategia aziendale.

Nel 2023, Opel ha registrato notevoli successi in diverse aree:

Veicoli Elettrici: Opel ha vissuto un significativo aumento delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) del 22%, con la vendita di circa 90.000 unità. Questo conferma il successo dell'offensiva di elettrificazione dell'azienda.

Internazionalizzazione: La strategia di internazionalizzazione ha portato a una crescita del 62% al di fuori dei mercati dell'UE a 29, con Opel che ha venduto complessivamente 101.000 veicoli, rappresentando il 15% delle vendite totali del marchio.

Veicoli Commerciali Leggeri: Opel e Vauxhall hanno sperimentato una notevole crescita del 26% nelle vendite complessive di veicoli commerciali leggeri, con la vendita di 125.000 unità in tutto il mondo. Opel è diventato leader nei furgoni elettrici con 17.000 unità di Opel Combo Electric, Vivaro Electric e Movano Electric venduti in Europa (UE 29).

Segmento C: Opel ha registrato una forte crescita nel competitivo segmento C, con le vendite di Opel Astra e Grandland aumentate del 57% a livello mondiale.

Bestseller elettrici: Opel Corsa e Mokka Electric hanno continuato ad avere successo in Europa. La Corsa Electric è stata la scelta più popolare nel segmento B in Germania e nel Regno Unito, mentre la Mokka Electric è stata il B-SUV più popolare nel Regno Unito e ha ottenuto buone posizioni in altri mercati europei.

Opel ha dimostrato una crescita significativa in diverse aree, evidenziando il successo delle sue strategie di elettrificazione, internazionalizzazione e espansione in segmenti chiave del mercato automobilistico.