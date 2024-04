Opel Grandland 2024, rivoluziona il concetto di SUV

Il nuovo Opel Grandland 2024 rappresenta un significativo avanzamento nel campo della mobilità elettrica, distinguendosi come un pioniere grazie alla sua piattaforma nativa BEV STLA Medium di Stellantis.

Opel Grandland è progettato per offrire un'autonomia impressionante fino a 700 km (WLTP1), grazie alla sua batteria di ultima generazione che può raggiungere una capacità massima di 98 kWh e un sistema di ricarica rapida che permette di raggiungere l'80% della carica in soli 26 minuti.

"Il nuovo Opel Grandland è una pietra miliare per Opel. Con esso, tutte le Opel, senza eccezioni, sono ora disponibili anche con motore elettrico. Questo è un grande passo nella nostra offensiva elettrica. Il nuovo Opel Grandland è stato progettato e sviluppato a Rüsselsheim e sarà costruito a Eisenach. Il rapporto con la Opel Experimental è inequivocabile. Offre innovazioni che sono state viste per la prima volta su questa straordinaria concept car. Il nuovo Opel Grandland rafforzerà quindi la nostra posizione nell'importante segmento dei C-SUV", ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Esteticamente, il Grandland è stato completamente rinnovato, beneficiando di dimensioni maggiorate che migliorano la presenza su strada e il comfort interno. Il veicolo si presenta più lungo di 173 mm, più alto di 19 mm e più largo di 64 mm rispetto al modello precedente. L'introduzione del Vizor 3D, del logo Opel Blitz illuminato e della tecnologia Edge Light enfatizza ulteriormente il nuovo linguaggio stilistico di Opel, mentre l'adozione del design Opel Compass conferisce un aspetto più moderno e coerente.

Un'altra caratteristica saliente è l'introduzione dei fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD che incorporano oltre 50.000 componenti per migliorare significativamente la visibilità e la sicurezza stradale. Questa tecnologia, abbinata a un sistema avanzato di riconoscimento del traffico, regola l'illuminazione per evitare di abbagliare gli altri conducenti, garantendo al tempo stesso una visuale ottimale.

Internamente, il nuovo Opel Grandland si distingue per l'ergonomia e la qualità dei materiali. Il cruscotto è dominato da un display centrale da 16 pollici e un ampio quadro strumenti digitale che, insieme al sistema head-up display, offre tutte le informazioni necessarie senza distogliere l'attenzione dalla strada. I sedili sono progettati per offrire il massimo comfort e sono dotati di funzioni di massaggio e ventilazione, oltre a essere certificati AGR per il supporto della schiena.

In termini di capacità di carico, il Grandland è più versatile che mai, con i sedili posteriori che possono essere configurati in modalità 40:20:40, espandendo lo spazio disponibile fino a 1.641 litri. Il design del portellone posteriore include anche la nuova firma luminosa della bussola con il logo "OPEL" illuminato, un primo per il marchio.

Sul fronte della propulsione, Opel offre una gamma di opzioni completamente elettrificate, inclusa una versione plug-in hybrid che offre fino a 85 km di autonomia completamente elettrica. Queste soluzioni motoristiche sono supportate da tecnologie avanzate come l'ammortizzazione selettiva in frequenza per un'esperienza di guida ottimale, indipendentemente dalle condizioni della strada.

Complessivamente, il nuovo Opel Grandland 2024 segna un passo avanti importante nella strategia di elettrificazione di Opel, combinando prestazioni avanzate, comfort eccezionale e un design raffinato per rispondere alle esigenze dei guidatori moderni.