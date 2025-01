Opel in Italia nel 2024 chiude un anno positivo

Opel chiude il 2024 con una quota di mercato confermata al 2,8% e una crescita significativa tra i privati. Nel 2025 arrivano tre nuovi SUV, tra cui Opel Frontera e Grandland.

Il 2024 si conclude con risultati positivi per Opel in Italia, che conferma una quota di mercato vetture stabile al 2,8%. Particolarmente significativa è stata la crescita delle immatricolazioni nel mercato privati, che è passata dal 2,5% del 2023 al 2,9% nel 2024, un segnale di rinnovata fiducia nei confronti del marchio tedesco.

Il modello di punta per Opel è stata la Corsa, che ha chiuso l'anno come vettura più venduta del brand nel nostro Paese. La piccola del Blitz ha registrato un incremento sia in quota di segmento che in volumi, con quasi 3.000 unità in più rispetto all'anno precedente.

Il 2024 ha rappresentato anche un anno speciale per Opel, che ha celebrato i suoi 125 anni di produzione automobilistica. Un traguardo importante che il brand ha festeggiato offrendo almeno una motorizzazione elettrica a batteria per ogni modello della propria gamma, incluse le vetture commerciali.

Guardando al futuro, Opel si prepara a lanciare nel 2025 tre nuovi SUV che arricchiranno l'offerta del marchio. Tra le novità più attese spiccano l'Opel Frontera e il nuovo Opel Grandland, due modelli completamente riprogettati per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la mobilità sostenibile e le tecnologie avanzate. Inoltre, è previsto un restyling profondo dell'Opel Mokka, che sarà dotato di contenuti tecnologici di livello superiore.

Il marchio del Blitz continua così il suo percorso di evoluzione, puntando su un mix vincente di tradizione e innovazione. La strategia futura si concentrerà su una gamma completamente elettrificata, con l'obiettivo di posizionarsi come uno dei principali protagonisti del mercato europeo nei prossimi anni.