Opel Mokka e Opel Corsa, “Campioni di valore residuo 2025”

Per gli esperti di bähr & fess forecasts il nuovo Opel Mokka è un vero e proprio “Campione di valore residuo 2025”, proprio come Opel Corsa, la piccola più venduta in Germania nel 2020. Gli analisti premiano ogni anno insieme a Focus Online le nuove automobili che nei quattro anni successivi, in base alle previsioni, registreranno le minori perdite di valore.

Bähr & fess forecasts studia la stabilità del valore delle automobili nuove definendo due categorie: il nuovo Opel Mokka registra tra i SUV compatti una delle previsioni più elevate del valore residuo. Dopo quattro anni il valore residuo ammonterà infatti a ben il

57,5 per cento del prezzo dell’auto nuova. La nuova vettura, che vanta un’estetica particolarmente originale grazie all’Opel Vizor, l’innovativo volto del marchio, e al Pure Panel completamente digitale, occupa così meritatamente il secondo posto in classifica in termini di mantenimento percentuale del valore, a pari merito con un concorrente di categoria premium.

Opel Corsa si piazza invece al vertice della seconda categoria, la previsione della minor perdita di valore rispetto al prezzo dell’auto nuova. Con solo 6.559 Euro in meno dopo quattro anni, conquista il gradino più alto per mantenimento del valore in un segmento particolarmente competitivo come quello delle piccole. Come nuovo Opel Mokka, anche Opel Corsa ha convinto sia gli esperti sia i consumatori per il suo design sportivo e brillante e per la presenza di tecnologie innovative e insolite in questo segmento. La versione

elettrica della piccola più venduta in Germania ha conquistato numerosi premi, tra cui il “Volante d’Oro 2020”.

“Anno dopo anno i nostri modelli raggiungono sempre i primi posti per la previsione del valore residuo. Nuovi Opel Mokka e Corsa dimostrano una volta di più che Opel non è un marchio emozionante solo grazie al suo design fresco e all’avanguardia, ma si distingue anche per le modernissime tecnologie di vertice. I nostri clienti possono guidare auto belle e affidabili, che garantiscono loro un valore elevato in caso di rivendita”, commenta il responsabile di Opel Germania Andreas Marx, felice per il successo dei “Campioni del Valore Residuo” di Rüsselsheim.