Opel nuova Frontera: ordinabile nelle concessionari e italiane

Dopo l'anteprima mondiale del nuovo Opel Frontera Electric e del nuovo Opel Frontera Hybrid,

Opel ha aperto oggi agli ordini e ha rivelato i prezzi e le offerte di lancio per il nuovo SUV adatto alle famiglie. I clienti possono ora ordinare il nuovo Opel Frontera Electric a cinque posti a partire da 29.900 euro di listino (tutti i prezzi chiavi in mano in Italia IPT esclusa), che grazie agli incentivi statali e Opel, durante la fase di lancio e per ordini entro il 31 luglio, scende a 27.400 euro. Il nuovo Opel Frontera Hybrid è invece disponibile a listino a partire da 24.500 euro, prezzo che scende a 20.000 euro con gli incentivi statali e Opel per ordini entro il 31 luglio.

Un SUV Versatile e Accessibile

Il nuovo Opel Frontera offre anche la possibilità di scegliere tra configurazioni a cinque e sette posti. I due posti aggiuntivi per l'ibrido costano solo 900 euro in più, rendendo il nuovo SUV ideale per la famiglia e gli amici.

"Il nostro nuovo Opel Frontera offre un ottimo prodotto e un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'interpretazione forte della nostra filosofia di design audace e pura, combinata con i prezzi altamente competitivi per la versione completamente elettrica o elettrificata, delizierà i clienti. Questo nuovo arrivato dimostra la nostra ambizione di democratizzare ulteriormente l'elettromobilità", ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Design Robusto e Funzionalità

Il design sorprendente del nuovo Opel Frontera lo fa risaltare immediatamente. Il Frontera è il primo modello a portare con orgoglio il nuovo emblema Opel Blitz al centro del frontale del marchio Opel Vizor. I passaruota e le soglie prominenti e l'accattivante design del montante C sottolineano il carattere robusto del veicolo.

Gli interni continuano questo look moderno con un'attenzione particolare a ciò che conta davvero, offrendo un abitacolo con un volante di nuova concezione e due schermi da 10 pollici. Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero anteriore possono sedersi sul nuovo Intelli-Seat brevettato con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige.

Spazio e Comfort

Il nuovo Opel Frontera è progettato per essere adatto sia ai viaggi brevi che a quelli lunghi. Offre 460 litri di spazio nel bagagliaio, che possono essere ampliati fino a 1.594 litri con i sedili abbattuti. La ripartizione 60:40 del divanetto posteriore e un secondo piano di carico di serie aggiungono ulteriore versatilità. Per chi necessita di trasportare più bagagli, sono disponibili funzionali barre portatutto opzionali.

Semplicità nelle Scelte

Opel ha reso il processo di acquisto del nuovo Frontera estremamente semplice. I clienti devono solo scegliere tra due motorizzazioni e due allestimenti, oltre al colore. Il nuovo Opel Frontera è disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt che in versione completamente elettrica.

Versioni Hybrid ed Electric

Con un prezzo di listino a partire da 24.500 euro, l'Opel Frontera Hybrid ha un motore turbo benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l'uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti, riducendo significativamente il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto a un modello a benzina convenzionale. Inoltre, l'Opel Frontera Hybrid è disponibile anche con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV) a prezzi di listino a partire da 26.000 euro. Grazie agli incentivi statali e Opel, si può acquistare il Frontera Hybrid a partire da 20.000 euro.

I clienti in Italia che desiderano viaggiare a zero emissioni locali possono ordinare l'Opel Frontera Electric con un'autonomia fino a 305 chilometri (secondo WLTP) a 29.900 euro di listino, che scende a 27.400 euro con gli incentivi per ordini entro il 31 luglio. La versione "Long Range" sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri (WLTP) con una carica della batteria.

Piacere di Guida e Allestimenti

Indipendentemente dalla motorizzazione scelta, il nuovo Opel Frontera offre un elevato livello di piacere di guida grazie alla specifica configurazione del telaio. Gli ingegneri di Rüsselsheim hanno ottimizzato il telaio per assicurare caratteristiche di guida tipiche di Opel, anche a velocità elevate sulle autostrade tedesche.

Gli allestimenti del nuovo Frontera sono altrettanto semplici per i clienti. È disponibile nelle versioni Frontera Edition e Frontera GS. La versione entry-level è ampiamente equipaggiata con contenuti di alto livello come l'infotainment multimediale con schermo touch a colori da 10 pollici e navigazione integrata e la telecamera posteriore con sensori. La variante GS, per 2.000 euro in più, include equipaggiamenti standard come il tetto nero a contrasto, le barre al tetto, sedili, volante e parabrezza riscaldati, caricatore wireless per lo smartphone, cerchi in lega da 17”, Cruise Control adattivo e molto altro. Non ci saranno opzionali da scegliere, rendendo il processo di acquisto estremamente semplice.

Il nuovo Opel Frontera, ora ordinabile con prezzi competitivi grazie agli incentivi statali e Opel, rappresenta una scelta ideale per le famiglie che cercano un SUV versatile, moderno e accessibile. Con opzioni semplici e un design robusto, il Frontera promette di soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana con stile e efficienza.