Opel presenta la Grandland X Hybrid Plug-in a trazione anteriore

“Oggi non è solo un altro grande giorno per il nostro stabilimento di Eisenach – oggi segna anche il prossimo passo nel nostro processo di elettrificazione. Opel Grandland X Hybrid avrà un forte richiamo sui clienti che desiderano i vantaggi offerti da un SUV elettrificato ma che non richieda necessariamente le quattro ruote motrici. Visti gli attuali incentivi per i modelli elettrificati in molti Paesi Europei, crediamo fortemente che Opel Grandland X Hybrid si dimostrerà estremamente popolare e giocherà un ruolo significativo nella riduzione delle emissioni di CO2” ha detto il CEO di Opel, Michael Lohscheller.

Opel Grandland X Hybrid e Hybrid4 vengono costruiti sulla stessa linea di produzione, come i loro fratelli con i tradizionali motori a combustione elettrica. Questo aumenta l’efficienza e allo stesso tempo riduce la complessità. Ciò permette alla fabbrica di reagire meglio alla domanda da parte dei clienti.

Con un motore benzina 1.6 turbocompresso e un motore elettrico che forniscono trazione alla ruote anteriori, Opel Grandland X Hybrid produce una potenza di sistema di 165 kW (224 cv) e fino a 360 Nm di coppia. Guidando in modalità elettrica, si possono percorrere fino a 57 km nel ciclo WLTP1 (60-65 km secondo il ciclo NEDC2).

La sicurezza è uno standard, grazie ai sistemi di assistenza alla guida, come la Frenata automatica d’emergenza, con riconoscimento pedoni e segnale acustico, il Mantenimento della Corsia (Lane Keep Assist) e il Rilevamento stanchezza guidatore. Con il sistema di infotainment Navi 5.0 IntelliLink e un grande schermo touch a colori, guidatore e passeggeri sono sempre connessi. Allo scopo di migliorare ulteriormente l’efficienza, Opel Grandland X Hybrid ha un sofisticato sistema di frenata rigenerativa per il recupero dell’energia prodotta in frenata o decelerazione.

Prezzo attraente + incentivi statali = accessibilità ibrida da 33.050 Euro

In Italia, Opel Grandland X Hybrid Plug-In ottimamente equipaggiata è disponibile a € 43.050. Le varianti ibride di Opel Grandland X beneficiano dell’Ecobonus statale previsto per le vetture elettriche ed ibride con emissioni di CO2 fino a 60 g/km. I nuovi incentivi approvati con il decreto Rilancio del valore di 2.000 Euro si sommano con l’Ecobonus di 2.500 Euro già in vigore dal 1 marzo 2019 (con rottamazione di un veicolo da Classe da Euro 0 a Classe Euro 4) e con l’incentivo Opel che nel caso della versione ibrida plug-in di Grandland X valgono 5.500 Euro. L’incentivo totale raggiunge, quindi, i 10.000 Euro, in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, e portano il prezzo di ingresso per Opel Grandland X Hybrid Plug-in a 33.050 Euro, rendendo le nuove tecnologie di elettrificazione accessibili al vasto pubblico.