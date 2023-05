Opel punta sull'elettrificazione della sua gamma

Sì, le famiglie numerose spesso hanno bisogno di veicoli che soddisfino una vasta gamma di requisiti, come spazio sufficiente, design eccezionale, tecnologie avanzate e un'esperienza di guida elettrificata.

Opel offre una serie di vetture adatte alle famiglie numerose che soddisfano questi requisiti. Ad esempio, la Opel Astra Sports Tourer plug-in hybrid è una scelta popolare per le famiglie che cercano un'auto che sia spaziosa e allo stesso tempo efficiente dal punto di vista dei consumi di carburante. La monovolume Opel Combo-e Life è un'altra scelta eccellente per le famiglie numerose, con la sua grande capacità di carico e le sue opzioni di seduta flessibili. Infine, la Opel Zafira-e Life è una vera e propria "e-lounge su ruote" con spazio sufficiente per ospitare fino a nove passeggeri e tecnologie all'avanguardia come il sistema di infotainment touchscreen e la connettività smartphone. Grazie alla sua gamma di vetture adatte alle famiglie numerose, Opel offre soluzioni per le esigenze di trasporto delle famiglie, garantendo un'esperienza di guida pratica, comoda e sostenibile.

Il bestseller della classe Compact: Opel Astra Sports Tourer plug-in hybrid

Opel Astra cattura gli sguardi, sia nella versione berlina cinque porte che nella variante station wagon Opel Astra Sports Tourer. Non è quindi un caso che l'ultima generazione del bestseller della classe Compact proveniente da Rüsselsheim sia stata premiata con il "Golden Steering Wheel 2022”" e, trattandosi anche di una station wagon sportiva ed elegante, che sia stata votata "FAMILY CAR of the Year 2022". La vettura abbina un design puro e audace, impreziosito dal caratteristico Opel Vizor sulla parte anteriore, a tecnologie top di gamma, da Intelli-Lux LED® Pixel Light adattiva e glare-free al sistema di assistenza Intelli-Drive. Inoltre, l'ultima generazione di Opel Astra Sports Tourer viene proposta in versione elettrificata per la prima volta. Può essere guidata a zero emissioni locali grazie alla motorizzazione ibrida plug-in, con una potenza di sistema di 133 kW/180 CV e con 360 Nm di coppia massima (consumo di carburante nel ciclo WLTP: 1,11,0 l/100 km, emissioni di CO2pari a 2523 g/km). Tutto ciò garantisce un piacere di guida responsabile: grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, questo modello ibrido plug-in può percorrere fino a 66 chilometri a zero emissioni locali nel ciclo WLTP (EAER City- autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica - nel ciclo WLTP4: 72-76 km). E per i viaggi più lunghi durante le vacanze, con valigie e attrezzature sportive, questa station wagon elettrificata offre uno spazio da 516 a 1.553 litri nel portabagagli, comodamente caricabile tramite il portellone posteriore che si apre e chiude in modo automatico con il semplice gesto di un piede (funzione opzionale).

Per chi è alla ricerca di una guida ancora più dinamica, c’è la versione top di gamma Opel Astra Sports Tourer GSe. La station wagon "Grand Sport electric" offre un’eccellente potenza di 165 kW/225 CV (consumo di carburante nel ciclo WLTP3: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km; entrambi i dati combinati). Tutta l’esuberanza del sistema di propulsione viene racchiusa in un telaio abbassato di 10 millimetri con tecnologia speciale KONI FSD (Frequency Selective Damping). La nuova Opel Astra Sports Tourer Electric arriverà nelle concessionarie alle fine di quest'anno, facendone la prima station wagon totalmente elettrica di un costruttore tedesco.