Opel svela la nuova Corsa

Opel svela la nuova Opel Corsa caratterizzata dal rinnovato design,

che include il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata con disinvoltura al centro del posteriore. Tecnologie d’avanguardia rendono la guida più rilassata. Come optional, la nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10”. Anche i fari a matrice di Led Intelli-Lux LED®, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi LED. La più recente interpretazione della piccola bestseller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano. Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un'autonomia fino a 402 chilometri (ciclo WLTP2). Anche altri motori sono una vera novità. Opel Corsa è il primo modello della Casa disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V. La nuova Opel Corsa offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, fino a quella a combustione ad alta efficienza, senza eguali in questo segmento.

Audace, puro, emozionante: il nuovo design di Opel Corsa con Opel Vizor

I designer hanno reso questa piccola bestseller ancora più moderna ed elegante. L’elemento più evidente è l’inconfondibile Opel Vizor, caratteristica incarnazione del brand che contraddistingue tutti i nuovi modelli Opel. Il “frontale” nero copre la parte anteriore di Opel Corsa e integra perfettamente la calandra, i fari a LED e l’Opel Blitz centrale, in un unico elemento. A seconda del livello di allestimento, il logo del Brand sulla parte anteriore e posteriore è disponibile in un’accattivante finitura nera o in argento satinato opaco. Le “prese d’aria” ottiche nella parte inferiore del paraurti anteriore, più grandi e più evidenti rispetto a prima, rendono Opel Corsa ancora più decisa sulla strada.

Anche la vista laterale della nuova Opel Corsa colpisce per le sue linee peculiari. Il montante C “tagliato” sembra permettere al tetto, disponibile in nero (a seconda del livello di allestimento), di fluttuare sopra il veicolo. Anche la parte posteriore offre un’immagine inconfondibile: come già visto per la prima volta qualche mese fa sull’edizione limitata “Opel Corsa 40”, la scritta “Corsa” appare ora al centro del portellone posteriore. E la verniciatura in Grafik Grey, disponibile per la prima volta su Opel Corsa, consente a questa nuova arrivata di brillare in tutto il suo splendore.