Opel TRIXX: il concept che ha rivoluzionato il design delle Auto

L’Opel TRIXX, presentata al Salone di Ginevra nel 2004, ha rappresentato un punto di svolta nel design automobilistico.

Questo prototipo ultra-compatto ha introdotto una serie di soluzioni innovative che hanno rivoluzionato il concetto di spazio e versatilità in un’automobile.

La TRIXX, lunga solo 3,04 metri, larga 1,66 e alta 1,57, era in grado di trasportare fino a tre adulti e un bambino, oppure un singolo passeggero e numerosi oggetti voluminosi. Questa flessibilità era resa possibile da una serie di soluzioni ingegnose, come il sedile posteriore gonfiabile, il sedile del passeggero anteriore estraibile e un portello sul tetto che permetteva di trasportare oggetti molto lunghi in posizione verticale.

Le tre porte a pantografo, due sul lato del passeggero e una sul lato del guidatore, si aprivano elettricamente, facilitando l’accesso all’abitacolo e al bagagliaio. Quest’ultimo, montato su guide, poteva scorrere all’indietro come un cassetto, rendendo più semplice il carico di oggetti pesanti o sporchi.

La TRIXX era equipaggiata con lo stesso motore turbodiesel common-rail da 1.300 cc e 70 CV (51 kW) adottato su Opel Corsa e Agila. Questo motore garantiva prestazioni vivaci e consumi contenuti, rendendo la TRIXX un’auto ideale per gli spostamenti in città.

Martin Smith, all’epoca direttore esecutivo di Opel responsabile per il Design, descriveva la TRIXX come “la nostra idea di automobile innovativa ed ultra-compatta di non oltre 3 metri di lunghezza”. Questo prototipo, con il suo aspetto originale e le sue soluzioni intelligenti, rispondeva a molte esigenze di mobilità, grazie anche a un interno molto versatile e ben organizzato.

La TRIXX rappresentava un esempio di come un’auto potesse essere progettata per massimizzare lo spazio interno pur mantenendo dimensioni esterne contenute. Ripiegando il sedile del passeggero, ad esempio, offriva un bagagliaio insolitamente grande, abbastanza lungo per trasportare una bicicletta o un monopattino senza doverli smontare.

L’Opel TRIXX ha rappresentato un importante passo avanti nel design automobilistico, introducendo soluzioni innovative che hanno influenzato le auto che vediamo oggi sulle strade. Anche se non è mai entrata in produzione, la sua eredità vive nelle auto moderne che continuano a spingere i limiti di ciò che è possibile in termini di spazio e versatilità.