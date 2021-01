Opel Zafira Life un salotto su ruote

Opel Zafira Life e Zafira-e Life sono un vero salotto su ruote, pronto ad essere personalizzato in base alle esigenze individuali, che possono spaziare dal tempo libero all'utilizzo professionale.

La proposta con cui Opel ha immediatamente raccolto consensi, è fondamentalmente improntata ad offrire una sorprendente flessibilità nella gestione dello spazio interno.

La disponibilità di tre differenti taglie, sempre in grado di offrire fino a 9 posti, ne esprime lo spirito. Small offre 4,60 metri di lunghezza, Medium sale a 4,95 metri e Large ne raggiunge 5,30. Nel contempo, il passo della Small equivale a 2,92 metri, salendo a 3,27 metri per Medium e Large.

Sono chiari indicatori di comfort ed abitabilità, che possono essere arricchiti a piacere grazie alla qualità di allestimenti con cui scegliere anche sedili in pelle e tetto panoramico.

In tutti i casi, i confortevoli sedili di guidatore e passeggero anteriore sono riscaldabili e regolabili in differenti posizioni, per una esperienza di viaggio talmente rilassata da comprendere l’opzionale funzione massaggio per gli allestimenti Elegance e Business Elegance.

Anche l'ingresso a bordo mantiene prerogative di comfort, grazie alla porta scorrevole laterale, controllata da sensori, per accedere facilmente alla seconda e terza fila di posti. Un semplice movimento del piede sotto il lato del veicolo è quanto basta per salire a bordo con facilità.

La modularità dei sedili prevede differenti configurazioni e soluzioni pratiche, come la panchetta della seconda fila che può essere abbassata e rimossa per maggiore praticità d'uso. I sedili della terza fila sono invece collocati su binari per essere reclinati e rimossi facilmente.

La scelta per la configurazione segue i differenti allestimenti, quindi con Editionsono previsti due varianti, in base al materiale con cui sono rivestiti i sedili. Il tessuto Harlekin si compone di serie di 8 posti totali, con possibilità di scendere a 5 posti grazie alla rimozione della terza fila. In questo caso si avvantaggia anche lo spazio a disposizione dei bagagli, vista l'eliminazione di una fila. La panchetta è comunque sempre frazionabile, ed i tre posti, (divisi nel rapporto 2/3, sono ripiegabili a tavolino.

Più variegato lo scenario per chi sceglie la variante Elegance che porta in dote la pelle Claudia nera, con 8 posti di serie e l'analogo accorgimento che riguarda la panchetta. Nuovamente, è possibile scendere a 5 posti, mentre una versione intermedia offre 7 posti, connotati dalla seconda fila composta da 2 posti individuali, sempre ripiegabili a tavolino.

Con l'allestimento Business Edition, viene proposta una ulteriore flessibilità. Nel caso del tessuto Curitiba sono sempre previsti 9 posti di serie, con differenti configurazioni in base alla lunghezza di Opel Zafira Life. La prima fila offre 2 posti sotto forma di panchetta passeggeri, con vano sotto la seduta. La taglia Small prevede l'ultima fila composta da una panchetta unica, mentre su Medium e Large la stessa fila trova una panchetta da 3 posti individuali, nuovamente frazionabile nel rapporto 2/3 e schienali ripiegabili a tavolino.

A seguire, è possibile scendere a 8 posti, con la prima fila composta da due sedili individuali, e possibilità di scelta per la terza fila tra panchetta unica oppure con 3 posti individuali.

Una ulteriore combinazione rimuove completamente la terza fila, aggiungendo spazio per i bagagli, mentre la prima fila diventa da 3 posti.

Infine, con Business Elegance viene premiato il comfort di tutti gli occupanti. La prima fila è composta da due sedili individuali, mentre la configurazione 'Salotto Mobile' permette ai passeggeri posteriori di mettersi 'vis-à-vis'. Di serie sono proposti 6 posti totali, con possibilità di salire a 7 grazie al posizionamento di una panchetta con 3 posti individuali in terza fila. Il tavolino opzionale, ripiegabile e scorrevole tra la seconda e terza fila, completa idealmente il concetto di 'Salotto Mobile'.

Nel caso di Opel Zafira e-Life, le versioni Edition e Business Elegance si presentano in maniera analoga, mentre Business Edition propone 9 oppure 8 posti per effetto della disponibilità delle sole versioni M ed L per la lunghezza del veicolo.

In tutti i casi, il guidatore beneficia sempre di bracciolo, regolazione lombare ed in altezza. Il passeggero anteriore, nelle versioni con sedile singolo, dispone di bracciolo, mentre tutti gli allestimenti (ad esclusione di Business Edition) offrono in opzione il sedile conducente e passeggero riscaldato, escluso il posto centrale per la panchetta due posti.

Con Opel Zafira Life e Zafira-e Life, diventa veramente facile trovare la soluzione più congeniale, con la certezza di piccoli accorgimenti di indiscutibile utilità, come il tavolino tipo aereo sugli schienali dei sedili anteriori. Ennesima dimostrazione della competenza Opel, che la quarta generazione di questo modello esalta in maniera esemplare.