Ordinabile la Jeep® Renegade in versione speciale Impuls

Da oggi è possibile ordinare nelle concessionarie Jeep® la nuova Jeep Renegade Impulse, la serie speciale in edizione limitata disponibile con la tecnologia ibrida plug-in 4xe da 190 CV o con il propulsore Multijet II da 130 CV. Basata sul ricco allestimento Limited arricchito dal Function Pack e dai cerchi in lega da 18”, la serie speciale Impulse celebra la partnership con Marvel Studios e debutta insieme alla nuova serie originale “Loki”, disponibile in streaming ogni mercoledì da oggi, 9 giugno, esclusivamente su Disney+. Per personalizzare ulteriore la serie speciale, è stato realizzato un pack adesivi che riprende il key visual della campagna digital.

Non è la prima volta che il SUV Jeep Made in Italy è protagonista di una campagna cobranded legata al Marvel Cinematic Universe. Renegade vanta infatti forza e agilità tali da fargli superare ogni ostacolo e con Loki in particolare condivide la caratteristica di esprimere una dualità: l’impareggiabile attitudine off road insieme a un’indole urbana che lo rende il mezzo ideale anche per le avventure urbane, sia con il nuovo sistema di propulsione e trazione 4xe, sia con il vigoroso e fluido 1.6 Multijet II.

Due vetture in una, come espresso con efficacia dal layout tecnico della propulsione ibrida Jeep 4xe PHEV: il sistema integra due motori elettrici e un pacco batteria da 11,4 KWh con l’efficiente motore da 1,3 litri turbo benzina e cambio automatico a sei marce. Questa architettura permette appunto di avere due vetture in una: la prima con propulsione a batteria, che fa funzionare un motore elettrico alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione situato sull’asse posteriore, la seconda a propulsione termica con motore a combustione interna montato sull'avantreno. I clienti di Jeep Renegade 4xe potranno personalizzare l’esperienza di guida in base alle diverse necessità e tipologie di viaggio che si troveranno ad affrontare - sia che si tratti di spostamenti quotidiani in città per cui è ideale la guida in modalità full electric, sia che si affrontino percorsi extraurbani o una piacevole avventura off-road su strade sterrate a pieno contatto con la natura, in puro stile Jeep, ma ascoltando il suono della natura.

La serie originale Marvel Studios, Loki, sarà in streaming su Disney+ ogni mercoledì a partire dal 9 giugno. Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, nella nuova serie Disney+ che si svolge dopo gli eventi del film Marvel Studios Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.