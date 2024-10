Pagani Automobili ad Auto e Moto d’Epoca 2024: in mostra l’Utopia Roadster e una Zonda one-off

Pagani Automobili conferma la sua partecipazione all’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca, uno degli eventi più prestigiosi dedicati al motorismo storico, che si svolgerà dal 24 al 27 ottobre presso la Fiera di Bologna.

L’Atelier modenese sarà presente con un’esposizione unica presso lo stand dedicato all’Horacio Pagani Museo, dove sarà possibile ammirare l’Utopia Roadster, l’ultima Hypercar nata dalla maestria artigianale e dall’innovazione tecnologica del brand.

Utopia Roadster: il capolavoro di Pagani Automobili

L’Utopia Roadster rappresenta l’apice della ricerca Pagani, che combina tecnologia all’avanguardia e design senza tempo. Questa vettura, pur mantenendo la leggerezza e le prestazioni della versione coupé, si distingue per l’integrazione di un hard-top che permette di godere sia di una guida a cielo aperto che di una versione chiusa, senza compromessi in termini di peso. Dotata del potente Pagani V12, questa Hypercar celebra la purezza meccanica, priva di supporti ibridi, e introduce elementi di design che esaltano l’essenza della guida.

L’Utopia Roadster si avvale di tecnologie all’avanguardia, tra cui spicca il sistema di sensori Pirelli Cyber™ Tyre, che consente una comunicazione diretta tra pneumatici e veicolo per migliorare la sicurezza. Con una produzione limitata a soli 130 esemplari, ogni vettura è realizzata artigianalmente e personalizzabile secondo i desideri del cliente, rendendo ogni Utopia Roadster un pezzo unico, progettato per raccontare una storia esclusiva.

L'Horacio Pagani Museo: un viaggio nell'innovazione

Lo stand Pagani offrirà anche un’immersione nella storia del brand attraverso l’esposizione dell'Horacio Pagani Museo. Questo spazio racconta la straordinaria carriera di Horacio Pagani, partendo dalle sue prime sperimentazioni in Argentina fino alle ultime creazioni che hanno ridefinito il concetto di Hypercar. Oltre alle vetture, il museo include disegni originali, modelli e strumenti di lavoro che offrono una prospettiva unica sull’evoluzione del marchio.

Zonda C12 S 7.0 one-off: il restauro firmato Pagani Rinascimento

Allo stand Motor1, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare un esemplare unico della Zonda C12 S 7.0, dotato di uno speciale tetto in vetro removibile. Questa vettura, con la sua carrozzeria in grigio Montecarlo e interni in tessuto grigio scozzese, è stata restaurata attraverso il programma Pagani Rinascimento, ideato per preservare e riportare al loro splendore originale le Hypercar storiche del marchio.

Il restauro della Zonda C12 S 7.0 ha coinvolto ogni aspetto del veicolo, dalle componenti meccaniche agli interni, restituendo l’estetica e la funzionalità originale grazie alla cura maniacale dei maestri artigiani dell'Officina Pagani. Questo esclusivo esemplare sarà uno dei punti forti dell’esposizione, richiamando l’attenzione di appassionati e collezionisti.

La partecipazione di Pagani Automobili ad Auto e Moto d’Epoca 2024 rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire le meraviglie dell’atelier modenese, tra passato e futuro. L’Utopia Roadster e la Zonda C12 S 7.0 esposta presso lo stand Motor1 sono testimonianze tangibili della passione e dell’innovazione che caratterizzano ogni creazione Pagani.