Parte oggi in Italia la campagna '1 di 1906' per la Nuova Lancia Ypsilon

Si avvicina il debutto della Nuova Lancia Ypsilon, simbolo della nuova era del marchio con l'ingresso nella mobilità elettrica.

La presentazione esclusiva dell'Edizione Limitata Cassina, disponibile in soli 1906 esemplari numerati, avverrà il 14 febbraio a Milano. La campagna "1 di 1906" è lanciata oggi in Italia, offrendo a 1906 fortunati la possibilità di essere i primi a scoprire questo modello esclusivo. L'adesione è digitale, senza obblighi, e permette ai clienti di convertire il loro interesse in realtà. L'offerta di lancio sarà disponibile il 14 febbraio, seguita da un tour della vettura negli showroom Lancia con la nuova Corporate Identity del marchio.

Il video della campagna “1 di 1906” è disponibile al seguente Link.

La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina segna l'unione tra l'eccellenza automobilistica e l'interior design, evolvendo il concetto Lancia Pu+Ra HPE. Frutto di una collaborazione con Cassina, noto marchio italiano di arredamento di lusso, la vettura incarna il perfetto connubio tra tradizione e innovazione nel design, comfort e benessere a bordo. Caratterizzata da dettagli esclusivi, come il colore Blu Zaffiro esterno e gli interni in velluto con motivo a "cannelloni", la vettura presenta anche un tavolino multifunzionale Cassina, un elemento di design unico e il primo del genere in un'auto. Totalmente elettrica, offre un'autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP, con tecnologia avanzata e il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) di Stellantis applicato per la prima volta su una vettura di produzione.