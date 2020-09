Per festeggia l’80° compleanno Jeep svela nuovi modelli in edizione speciale

Per gli appasionati e non solo il 2021 sarà un anno speciale, Jeep® festeggerà 80 anni di leadership nella categoria dei 4x4, della libertà di guida open-air e dell’avventura.

Nato nel 1941, Jeep è da sempre pioniere di nuovi segmenti e nuove tecnologie. La sua leggenda ha avuto inizio con la Willys MB – il primo veicolo 4x4 prodotto in serie – e nel 1949, con il modello Willys Wagon a trazione integrale, Jeep introduce il primo Sport Utility Vehicle (SUV).

Nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) i festeggiamenti per l'80° anniversario si protrarranno per tutto il 2021 con eventi dedicati che si susseguiranno a partire dall’inizio di gennaio, creati appositamente per avvicinare sempre di più clienti e appassionati al marchio e alla sua storia.

L’importante traguardo sarà celebrato anche con il lancio delle nuove versioni “80th Anniversary” in edizione speciale. Questi modelli saranno contraddistinti da una dotazione ed elementi di design esclusivi sia all’interno sia all’esterno, tra cui sedili e cerchi dedicati e speciali badge celebrativi. Saranno inoltre dotati di motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza di ultima generazione oltre alle proverbiali capacità 4x4 del marchio Jeep. I modelli Jeep in edizione speciale “80th Anniversary” commercializzati nella regione EMEA arriveranno negli showroom a cominciare dalla fine dell’anno e l'inizio del 2021.

Con i festeggiamenti per il suo ottavo decennio, Jeep entra in una fase entusiasmante della sua storia leggendaria. Il lancio commerciale avvenuto la scorsa estate delle Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe – i primi due modelli con tecnologia plug-in hybrid disponibili in EMEA – e la presentazione a inizio mese a Detroit della Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in sono un’ulteriore prova del suo impegno verso l’elettrificazione.

Nei prossimi anni, ogni modello della pluripremiata gamma di SUV Jeep proporrà una versione elettrificata: ciò al fine di assicurare che la leadership del marchio nella guida off road diventi leadership anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile.

Tutti i veicoli elettrificati Jeep saranno contraddistinti dal badge 4xe, che è sinonimo di efficienza, prestazioni, responsabilità, capacità 4x4 e sicurezza. I modelli 4xe incarneranno una visione moderna della capability Jeep,

per garantire il perfetto equilibrio tra efficienza, piacere di guida e rispetto per l’ambiente.