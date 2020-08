Peugeot, chiarisce i protocolli di omologazione NEDEC e WLTP

Il protocollo (per misurare gli elementi inquinanti) WLTP ha ufficialmente sostituito la vecchia procedura di prova NEDC nel settembre 2017 per le autovetture e nel settembre 2018 per i veicoli commerciali leggeri (classi II e III).

Per evitare confusione nei consumatori tra i valori NEDC e WLTP, il periodo di transizione è stato esteso da settembre 2017 a gennaio 2021. Durante questo periodo, a seconda del Paese, i valori di consumo e CO 2 utilizzati per le classificazioni energetiche, brochure e brochure commerciali, o anche siti web, erano valori NEDC, valori WLTP o entrambi, ma sempre gli stessi per tutti i produttori all'interno dello stesso Paese.

Pertanto i valori WLTP sono stati utilizzati in Finlandia dal 09/2018, in Portogallo dal 01/2019, in Francia dal 01/03/2020.

L'utilizzo dei valori NEDC CO 2 per alcuni Paesi in Europa continuerà fino al 12/2020 (es: Italia, Spagna…)

LA PROCEDURA DI TEST SUI VEICOLI LEGGERI ARMONIZZATA IN TUTTO IL MONDO (WLTP)

La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP) consente la misurazione degli inquinanti regolamentati (CO/HC/Nox/Particolato) e il consumo durante questo ciclo.

Questa nuova procedura ha introdotto condizioni di prova più realistiche per fornire informazioni più rappresentative ai Clienti.

I test sono supervisionati dai Servizi Tecnici (UTAC in Francia) sulla base di cicli di guida standardizzati (tempo, velocità, attrezzatura, temperatura, ecc.), Allo stesso modo per tutti i produttori.

DAL TEST NEDC AL NUOVO TEST WLTP

Oggi i conducenti sono sempre più interessati alle questioni ambientali. Per questo le emissioni regolamentate (CO, HC, Nox, Particolato) e il consumo sono parte integrante dell'acquisto di un veicolo. Era quindi importante che le condizioni di prova/test fossero il più possibile vicine al comportamento effettivo degli acquirenti.

Per essere più chiari, ecco le principali differenze tra le due procedure di test:

Test del Ciclo NEDC WLTP Tempi del Ciclo 20 minuti 30 minuti Distanza del Ciclo 11 chilometri 23,25 chilometri Guida 2 fasi : ciclo urbano 66%/ ciclo extra-urbano 34% 4 fasi : ciclo urbano 52% / ciclo extra-urbano 48% Velocità media 34 km/h 46,5 km/h Velocità massima 120 km/h 131 km/h Effetto/impatto degli Equipaggiamenti opzionali Nessuna considerazione delle opzioni e del loro impatto sulle emissioni regolamentate (CO, HC, Nox, Particolato) e sui consumi espressi in CO 2 . Tiene conto delle opzioni e del loro impatto sulle emissioni regolamentate (CO, HC, Nox, Particolato) e sui consumi espressi in CO 2 . Velocità (cambio manuale) Cambi di marcia predeterminati e fissi Cambi di marcia determinati in base alle caratteristiche del veicolo Test temperatura Misurazioni effettuate a temperature comprese tra 20 e 30 ° C Misurazioni effettuate a 23 ° C, poi a 14 ° C per le emissioni di CO 2

I VANTAGGI DEL TEST WLTP

Il nuovo test WLTP fornisce ai consumatori una visione più realistica delle emissioni dei veicoli perché le condizioni di prova si basano su una rappresentazione più vicina alle condizioni di guida effettive.

Il WLTP impone condizioni di test ridefinite e molto più severe e introduce test a velocità più elevata con tempi di test significativamente più lunghi (30 minuti invece di 20).

Per ottenere emissioni di CO 2 più rappresentative, il nuovo protocollo di omologazione include sia l'equipaggiamento di serie che tutti gli optional del veicolo. Questo produce valori di consumo di carburante ed emissioni di CO 2 basati sull'aerodinamica, il peso e la resistenza al rotolamento del veicolo configurato, con tutte le sue dotazioni e opzioni reali.

Inoltre, il WLTP è stato sviluppato utilizzando dati di guida reali raccolti da tutto il mondo. Il WLTP rappresenta quindi meglio i profili di guida giornalieri. È stato sviluppato allo scopo di essere utilizzato come ciclo di prova universale. Pertanto, le emissioni di inquinanti e di CO 2 sono comparabili in tutto il mondo. Tuttavia, l'Unione Europea e altre regioni applicheranno il test in modi diversi a seconda delle loro leggi e dei requisiti del traffico.

NB: attualmente è applicato solo in Europa.

CHE CAMBIAMENTI PER I CONSUMATORI?

Uno dei diversi obiettivi del WLTP è consentire ai consumatori di fare confronti più realistici tra le auto in termini di emissioni regolamentate (CO, HC, Nox, Particolato) e consumi.

Lo scopo del protocollo di omologazione è quello di poter confrontare tutte le offerte sul mercato secondo lo stesso standard di misurazione. Il NEDC lo ha già permesso. Il protocollo WLTP permette soprattutto di dare un valore di consumo più realistico. L'evoluzione del protocollo di omologazione consente quindi di mantenere un unico standard di misurazione per tutti i veicoli in Europa, standard più rappresentativo e più realistico degli usi reali.

Oggi, ogni auto prodotta viene fornita con un certificato di conformità che include i valori di CO 2 basati sull'attuale test WLTP. Sulla base di questo documento ufficiale, che potrebbe essere definito il certificato di nascita del veicolo, può essere immatricolato ovunque in Europa.

È importante ricordare che né le prestazioni né il consumo effettivo di carburante sono impattati, indipendentemente dal protocollo di approvazione. Tuttavia, i valori pubblicizzati dei livelli di emissioni di CO 2 saranno più realistici in quanto il nuovo protocollo WLTP rappresenta meglio l'uso quotidiano del veicolo in base alla configurazione personale del veicolo. Sarà più alto per i veicoli con motore a combustione e il valore dell'autonomia pubblicizzato dei veicoli elettrici e PHEV sarà inferiore a quello menzionato nel NEDC.

Il test WTLP fornisce risultati più realistici rispetto al test NEDC, ma non influisce sulle prestazioni o sul consumo di carburante dei veicoli o sull'autonomia dei veicoli elettrici. Le tasse saranno adattate a questo nuovo protocollo di misurazione.