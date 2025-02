Peugeot cresce nel 2024: oltre un milione di immatricolazioni e leadership nell'elettrico

Peugeot chiude il 2024 con un risultato significativo: 1.097.750 veicoli immatricolati a livello globale, confermando la sua forza in un mercato auto sempre più competitivo.

In particolare, il marchio del Leone si afferma come leader europeo nel segmento delle city car elettriche con la Peugeot E-208 e nel settore dei veicoli commerciali leggeri elettrici, grazie ai modelli Peugeot E-Partner, E-Expert ed E-Boxer.

Crescita dell’elettrificazione e successo dei nuovi modelli

L’accelerazione dell’elettrificazione rappresenta un pilastro fondamentale della strategia di Peugeot. Nel 2024, il 35% delle Peugeot immatricolate nell’area EUR29 (Europa e mercati associati) è stato elettrificato, considerando le versioni BEV (100% elettriche), PHEV (ibride plug-in) e MHEV (mild-hybrid).

L’azienda ha beneficiato del successo del lancio di tre modelli chiave: Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 e Peugeot E-408, che hanno ricevuto una risposta entusiastica dal mercato. I numeri lo confermano: oltre 100.000 ordini per Peugeot 3008 ed E-3008 dalla loro introduzione sul mercato.

Mercati globali e leadership europea

Se da un lato Peugeot continua a brillare in Europa, dall’altro il marchio ha registrato un’importante crescita anche al di fuori dei confini continentali. Nel 2024, le vendite globali di Peugeot al di fuori dell’Europa rappresentano il 25,1% delle vendite totali del brand, a dimostrazione della crescente internazionalizzazione della casa automobilistica.

Il contesto di mercato e il ruolo di Peugeot nella transizione elettrica

Il 2024 si è rivelato un anno particolarmente sfidante per l’industria automobilistica, tra dinamiche di mercato in evoluzione e una crescente domanda di veicoli elettrici. In Europa, le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentate dell’8% rispetto al 2023, mentre Peugeot ha più che raddoppiato i suoi ordini di vetture elettriche nello stesso periodo.

L'azienda si è distinta per la sua capacità di anticipare i trend di mercato, consolidando la propria posizione di riferimento tra i brand automobilistici impegnati nella transizione verso la mobilità elettrica. La Peugeot E-208 continua a essere l'auto elettrica più venduta nel segmento delle city car, mentre i veicoli commerciali leggeri elettrici della casa francese rafforzano la leadership nel settore business.

Peugeot guarda al futuro: un piano chiaro per l’elettrificazione

Grazie ai risultati ottenuti nel 2024, Peugeot si avvicina sempre più al suo obiettivo dichiarato: diventare il marchio leader dei veicoli elettrici nel mercato mainstream europeo. La forte domanda per i modelli elettrificati e l’adozione sempre più diffusa di tecnologie sostenibili consolidano il percorso dell’azienda verso una mobilità a zero emissioni.

Il 2024 segna quindi un anno di crescita solida e strategica per Peugeot, che non solo conferma il proprio successo commerciale, ma si prepara a guidare la rivoluzione elettrica nei prossimi anni.