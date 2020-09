Peugeot, impegnati nella riduzione delle emissioni di C0₂ al Roland-Garros

Con una flotta di 178 veicoli ibridi ed elettrici, tutti plug-in, PEUGEOT offre mobilità a basse emissioni di CO 2 riducendole di oltre il 60% rispetto all'edizione 2019 del Roland-Garros. Il Marchio è orgoglioso di contribuire a questa transizione energetica come partner per la mobilità eco-responsabile del torneo.

L'80% della flotta è quindi composta da veicoli elettrificati, principalmente PEUGEOT 508 e 508 SW HYBRID, 3008 HYBRID4, e-2008 ed e-Traveller.

Con le nuove PEUGEOT 3008 HYBRID4 e 508 HYBRID, PEUGEOT è fermamente impegnata in una transizione energetica serena e ancora più ricca di forti emozioni.

Con Nuovo SUV PEUGEOT 3008 GT HYBRID4, la storia di successo del SUV PEUGEOT 3008 assume una nuova dimensione. Offre infatti una potenza mai raggiunta da una PEUGEOT di serie. Omologata secondo il nuovo protocollo WLTP a 29g(1) di C0₂ / km (1.3l / 100km) e 59 km(2) di autonomia in modalità 100% elettrica, questa versione al vertice della gamma offre 4 ruote motrici ed è in grado di erogare 300 CV (220 kW) complessivi.

Con PEUGEOT 508 e 508 SW HYBRID, il Marchio del Leone mette a disposizione una motorizzazione PLUG-IN HYBRID con una potenza complessiva di 225 CV (165 kW) ed emissioni di C0 2 al vertice nel segmento degli ibridi. La PEUGEOT 508 HYBRID è omologata a 29g di C0 2 / km (1.3L / 100km) e ha un'autonomia che arriva a 54 km in modalità 100% elettrica. La PEUGEOT 508 SW HYBRID è omologata a 30g di C0 2 / km (1.3L / 100km) e ha un'autonomia di 52 km in modalità 100% elettrica.

Nuovo SUV PEUGEOT 2008 offre la libertà di scegliere tra 3 diverse tipologie di alimentazione per il motore: benzina, Diesel e 100% elettrico, con quest’ultima versione che si caratterizza per elementi stilistici distintivi.

La mobilità elettrica può rappresentare quasi una magia, questo primo SUV 100% elettrico di PEUGEOT apre ad un nuovo mondo di sensazioni. Grande brillantezza, in totale silenziosità di funzionamento, senza vibrazioni e odori e senza interruzioni nella spinta del motore, perché il rapporto del cambio è unico.

Nuovo PEUGEOT e-Traveller, con il suo motore 100% elettrico, è l'alleato della mobilità per i viaggi d'affari e di piacere.

Disponibile in molteplici configurazioni adatte al trasporto di persone, ha uno stile elegante e non rinuncia alle prestazioni: grazie a questa motorizzazione, è in grado di accedere ai centri città, sempre più inaccessibili ai veicoli con motorizzazione termica e offre agli occupanti un ambiente interno alto di gamma e molto tecnologico.

Tutti i veicoli della flotta sono personalizzati con il logo PEUGEOT, il logo Roland-Garros e l’indicazione di "Auto ufficiale". Comunicano inoltre il concetto di transizione energetica del Marchio PEUGEOT esibendo sul cofano la scritta "Passa all'elettrico".

Un podio PEUGEOT nel cuore del torneo

All'interno del Roland-Garros è stato dedicato un podio al Marchio del Leone, ove protagonista è Nuova PEUGEOT e-208. La transizione energetica è una vera opportunità, per questo la nuova PEUGEOT 208 viene proposta con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o 100% elettrica.

Nuova PEUGEOT e-208 si distingue dalle versioni termiche per pochi elementi esterni riconoscibili, perché è in tutto e per tutto una 208 come le altre. I dettagli distintivi:

La griglia anteriore della calandra è dello stesso colore della carrozzeria

Il logo del Leone è dicroico (cambia il colore a seconda dell'angolo di visione)

Sul portellone posteriore è presente monogramma "e-208" e sul terzo montante è presente la lettera "e" da entrambi i lati dell’auto

Nuova e-208 è un grande successo globale, perché, oggi, una PEUGEOT 208 su 5 venduta è prorpio con motorizzazione 100% elettrica.

Un piano di comunicazione internazionale dedicato alla partnership e guidato da Novak Djokovic

Durante il torneo prenderà il via una campagna internazionale di comunicazione e Novak Djokovic sarà il protagonista principale. È l'attore principale del piano televisivo e del concorso PEUGEOT France, che dà la possibilità di vincere i biglietti per il Roland-Garros.

È presente anche su tutti i banner del sito rolandgarros.com insieme a Nuova PEUGEOT e-208.

Tre film di 30 secondi sulle tecnologie ibride ed elettriche del Marchio presentano ancora una volta Novak Djokovic. Quest'ultimo è ovviamente l'ambasciatore del Marchio e della sua transizione energetica anche sui social, da seguire in particolare su Facebook e Instagram.

Un'edizione speciale dedicata alla mobilitazione degli operatori sanitari e all’insegna della sicurezza sanitaria

Per questo torneo 2020, e visto l'attuale contesto legato alla pandemia, PEUGEOT ha voluto ringraziare gli operatori sanitari per la loro mobilitazione e per le cure prestate ai bambini dell'associazione "La voix de nos soignants" ("La voce dei nostri operatori sanitari").

A tal fine, verranno offerti ingressi gratuiti nell'arco di 3 giorni del torneo. Ogni biglietto offerto darà la possibilità a un bambino e al suo accompagnatore di assistere alle partite sul magnifico campo Philippe-Chatrier. Questi inviti permetteranno di conciliare l'emozione di assistere al torneo più bello del mondo su terra rossa con il rispetto rigoroso e responsabile delle norme di tutela della salute.

Infatti, la Federazione francese di tennis ha adottato una serie di misure riguardanti, in particolare, l'accoglienza del pubblico, nonché quella dei giocatori e dei loro accompagnatori. In quanto tale, limita il numero di spettatori.