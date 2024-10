Peugeot lancia le versioni Long Range di E-3008 ed E-5008: la migliore autonomia nel segmento SUV elettrici

Peugeot annuncia l’apertura degli ordini per le nuove versioni Long Range dei suoi SUV elettrici E-3008 ed E-5008, offrendo la migliore autonomia sul mercato dei SUV elettrici.

Grazie a una batteria "Made in France" da 96,9 kWh e un motore da 230 CV, questi due modelli possono raggiungere rispettivamente 700 km e 668 km di autonomia (ciclo combinato WLTP), rivoluzionando l’esperienza di guida elettrica per i viaggi a lunga distanza.

Design, performance e autonomia al top della gamma elettrica

Basate sulla piattaforma STLA Medium "BEV-by-design", le versioni Long Range di Peugeot E-3008 ed E-5008 offrono prestazioni eccezionali, combinate con la migliore efficienza energetica e un comfort di bordo all’avanguardia. Il design di questi SUV si distingue per la loro versatilità e spaziosità, mantenendo lo stesso spazio interno e volume del bagagliaio delle versioni Hybrid e Plug-in Hybrid, grazie alla batteria ottimizzata con soli 15 mm di spessore in più rispetto ai modelli standard.

Con l’apertura degli ordini, i clienti possono scegliere tra due allestimenti disponibili:

Peugeot E-3008 Long Range Allure: a partire da 48.980 €

Peugeot E-3008 Long Range GT: a partire da 53.630 €

Peugeot E-5008 Long Range Allure: a partire da 51.980 €

Peugeot E-5008 Long Range GT: a partire da 56.630 €

Efficienza elettrica senza compromessi

Uno degli aspetti più innovativi delle nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 Long Range è la loro capacità di offrire un'autonomia che consente viaggi lunghi senza frequenti soste per la ricarica. Grazie alla batteria da 96,9 kWh e al motore elettrico da 230 CV (170 kW), la Peugeot E-3008 può percorrere fino a 700 km con una singola carica, permettendo un viaggio Parigi-Nizza con solo due fermate per la ricarica, superando i principali concorrenti.

Le prestazioni di ricarica sono altrettanto impressionanti: con una capacità di accettare fino a 160 kW ai supercharger, è possibile passare dal 20% all'80% di carica in soli 27 minuti. Inoltre, in appena 10 minuti, si possono recuperare 150 km di autonomia, rendendo questi SUV ideali per i lunghi viaggi.

Tecnologia avanzata per un comfort superiore

Entrambi i modelli beneficiano delle ultime innovazioni tecnologiche in casa Peugeot, tra cui il precondizionamento della batteria, che si attiva automaticamente durante le fasi di ricarica, garantendo tempi più rapidi anche a basse temperature. Questo sistema ottimizza il processo di ricarica iniziale e assicura il massimo delle prestazioni anche nelle condizioni climatiche più difficili.

La versione Long Range della Peugeot E-5008 si distingue nel segmento per la sua capacità di accogliere fino a sette passeggeri, offrendo uno spazio interno senza compromessi e un’autonomia da primato. Il design fastback della E-3008, invece, esalta il piacere di guida grazie al Panoramic i-Cockpit, offrendo un’esperienza immersiva e tecnologicamente avanzata.

Peugeot al Salone dell’Auto di Parigi 2024

Le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008 Long Range fanno il loro debutto pubblico al Salone Mondiale dell'Auto di Parigi 2024, uno degli eventi più attesi nel panorama automobilistico europeo. L’esposizione delle versioni Long Range presso lo stand Peugeot segna una tappa fondamentale per il brand, che continua a consolidare la sua posizione nel mercato dei veicoli elettrici, grazie a una gamma completa di 12 modelli 100% elettrici.

Sicurezza e garanzia senza rivali

I clienti che scelgono Peugeot E-3008 ed E-5008 Long Range possono contare sull’esclusiva garanzia ALLURE CARE, che copre il veicolo per 8 anni o 160.000 km, includendo tutti i principali componenti elettrici e meccanici. Questo assicura una totale tranquillità nella gestione dei veicoli elettrici e rafforza l’impegno di Peugeot nel garantire la massima affidabilità e sicurezza per i propri clienti.

Verso un futuro elettrico con prestazioni ancora più elevate

Peugeot non si ferma qui: la casa automobilistica annuncia che presto verrà introdotta una versione ancora più potente dei due modelli, con il nuovo propulsore 320 Dual Motor AWD, che offrirà trazione integrale e prestazioni superiori per chi cerca il massimo dalle auto elettriche.

Con questi nuovi modelli, Peugeot non solo risponde alla crescente domanda di SUV elettrici con lunga autonomia, ma si posiziona al vertice dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità, con l’obiettivo di diventare leader nel mercato elettrico europeo entro il 2030.