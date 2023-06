Peugeot, nuovo 2008 sfoggia un design che “graffia”

Best-seller del mercato dei SUV di segmento B da oltre tre anni, Peugeot 2008 compie oggi un nuovo passo avanti in termini di design, tecnologia ed elettrificazione.

L’eleganza e la decisione del suo design si nota fin dal primo momento dal frontale caratterizzato da una nuova firma luminosa. Anche posteriormente i nuovi gruppi ottici a LED di tutte le versioni di Nuovo 2008 reinterpretano gli emblematici tre artigli Peugeot. In questo caso, sono costituiti da tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte, sottili ed eleganti, che contribuiscono ad allargare visivamente l'aspetto della vettura. Anche le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione sono a LED. Nuovo 2008 adotta un nuovo frontale, caratterizzato dal nuovo scudetto della casa. È più largo e comprende un motivo laterale specifico che si collega ai fari e rafforza la verticalità e l’assetto possente del veicolo. Il moderno Grigio Selenium è stato scelto come colore di lancio e fa parte della gamma di tinte disponibili.

Il nuovo Bianco Okenite, ricco di riflessi grigio-bluastri, sottolineerà la raffinatezza di Nuovo 2008, che dispone anche di nuovi cerchi in lega dal design inedito, in linea con quelli introdotti sulla 408. Tutti gli allestimenti di 2008 sono ora dotati di serie di un touchscreen centrale da 10 pollici (era da 7” sui primi due livelli di allestimento della gamma precedente). Il volante compatto decuplica il piacere di guida offrendo un'agilità e un controllo del veicolo unici. Ospita i comandi del sistema multimediale ("fonti audio", "telefono"), il volume e il controllo vocale. L'abitacolo di Nuovo 2008 GT presenta un'illuminazione ambientale personalizzabile in otto colori diversi, alcuni dei quali inediti, ora coordinati con quelli del touch screen centrale e che tengono conto della modalità di guida selezionata. Le versioni di Nuovo 2008 dotate di cambio manuale a 6 rapporti si caratterizzano per un nuovo pomello, utile per migliorare l’impugnatura. Pioniere dei SUV 100% elettrici nel segmento B, E-2008 è equipaggiato con la nuova motorizzazione già adottata da E-208 e E-308.