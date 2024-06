Peugeot presenta il nuovo Boxer con cambio automatico AT8

Peugeot, leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, ha recentemente annunciato un'importante novità per i professionisti: il nuovo Peugeot Boxer con cambio automatico AT8.

Questo lancio rappresenta un significativo passo avanti in termini di comfort e efficienza, arricchendo ulteriormente la gamma di veicoli commerciali dell'azienda.

Fascino e Innovazione

Per la prima volta, Peugeot ha introdotto un cambio automatico sul modello Boxer, il furgone di grandi dimensioni che ha già conquistato un'ampia fetta di mercato. Il cambio automatico AT8, con i suoi otto rapporti, è stato progettato per offrire una guida piacevole ed efficiente, riducendo al contempo l'affaticamento del conducente e aumentando la sicurezza su strada.

Comfort e Sicurezza

L'AT8 non solo migliora l'esperienza di guida, ma offre anche vantaggi significativi per gli utenti professionali che trascorrono lunghe ore al volante, sia in ambito urbano che per spostamenti più lunghi. La maggiore sicurezza e il minore affaticamento del conducente sono particolarmente apprezzati nelle attività quotidiane come le consegne e gli interventi tecnici. Anche i clienti privati che utilizzano il Boxer come camper per lunghi viaggi beneficiano di questi miglioramenti.

Un Nuovo Propulsore Elettrico

Oltre al cambio manuale e automatico, Peugeot ha lanciato il nuovo E-Boxer, dotato di un propulsore 100% elettrico. Con una potenza di 200 kW (270 CV) e 400 Nm di coppia, il E-Boxer offre un'esperienza di guida eccezionale. La batteria da 110 kWh garantisce un'autonomia fino a 420 km secondo il ciclo combinato WLTP, rendendolo una scelta sostenibile e pratica per molteplici utilizzi.

Motorizzazioni Versatili

Il nuovo cambio automatico AT8 è disponibile sui modelli Peugeot Boxer equipaggiati con il motore 2.2 BlueHDi da 140 CV e 180 CV. Questi propulsori, noti per la loro durata e affidabilità, sono conformi alle normative Euro 6E per il Light Duty e Euro VIE per l'Heavy Duty, quest'ultimo pensato per allestimenti gravosi.

Efficienza e Prestazioni Migliorate

Grazie alle frizioni di nuovo generazione, l'AT8 ottimizza il passaggio delle marce gestendo in modo efficiente la coppia motrice, che può raggiungere i 450 Nm con il motore 2.2 BlueHDi da 180 CV. Questo rappresenta un aumento di 80 Nm rispetto al precedente cambio manuale, posizionando il Boxer ai vertici della sua categoria per quanto riguarda la coppia massima. Inoltre, l'innovazione del cambio automatico AT8 include un accumulatore idraulico che migliora la risposta del cambio e il funzionamento del sistema start & stop.

Capacità di Carico Potenziata

Il Peugeot Boxer ha visto un significativo aumento della capacità di carico, particolarmente rilevante per l'utilizzo come camper, raggiungendo ora fino a 5 tonnellate di massa complessiva. Questo lo rende uno dei veicoli più versatili e adatti a molteplici esigenze professionali.

Configurazioni Variegate

Il nuovo Boxer è disponibile in una vasta gamma di configurazioni per soddisfare tutte le esigenze professionali. Basato su due passi (3,45 m e 4,04 m), offre due lunghezze (L2 e L4) e quattro allestimenti che variano da 13 a 17 m3 di volume di carico. Inoltre, la versione con passo di 4,04 m è disponibile anche come telaio L3 o L4, sia con cabina singola che doppia.

Design e Funzionalità

Esteticamente, il nuovo Peugeot Boxer presenta modifiche stilistiche che ne rafforzano il design robusto e raffinato. Il paraurti anteriore, la calandra e gli specchietti retrovisori sono stati ridisegnati per migliorare l'efficienza aerodinamica. Questi aggiornamenti non solo migliorano l'aspetto del veicolo, ma contribuiscono anche a ridurre i consumi e a migliorare le prestazioni complessive.

Dotazioni di Comfort e Sicurezza

Il nuovo Boxer è dotato della più ampia gamma di equipaggiamenti di comfort e sicurezza del suo segmento. Tra questi, il freno di stazionamento elettrico, il sistema keyless, un display centrale touch da 10 pollici, il caricabatterie wireless per smartphone e numerosi sistemi di assistenza alla guida come l'avviso di stanchezza del conducente e la frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti.

L'introduzione del nuovo cambio automatico AT8 sul Peugeot Boxer rappresenta un passo avanti significativo per i professionisti che cercano un veicolo affidabile, efficiente e confortevole. Con una gamma di motorizzazioni che include anche un'opzione completamente elettrica, Peugeot dimostra il suo impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti, offrendo soluzioni innovative e all'avanguardia.

Il nuovo Peugeot Boxer, con le sue numerose configurazioni e le sue avanzate dotazioni di sicurezza e comfort, si conferma come uno dei veicoli commerciali più completi e versatili sul mercato, ideale per affrontare le sfide quotidiane dei professionisti.