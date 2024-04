PEUGEOT rivoluziona il design automobilistico con la realtà virtuale

Nell'era della digitalizzazione, PEUGEOT continua a essere un pioniere nell'adozione di tecnologie avanzate, utilizzando la realtà virtuale per trasformare il design e lo sviluppo dei veicoli dal 2004.

Con strutture all'avanguardia come CAVE 1 e CAVE 2, PEUGEOT ha potuto esplorare soluzioni innovative per i suoi modelli di auto, riducendo i costi e i tempi di sviluppo grazie a simulazioni dettagliate e collaborazioni inter-team potenziate dalla realtà virtuale.

Il recente progetto Inception Concept e il rivoluzionario sistema di controllo dello sterzo Hypersquare sono solo alcuni esempi di come la realtà virtuale abbia permesso a PEUGEOT di esplorare nuovi orizzonti nel design automobilistico. Questi avanzamenti saranno presentati al salone VivaTech a Parigi, evidenziando l'impegno di PEUGEOT verso l'innovazione sostenibile e il futuro della mobilità elettrica.

All'interno dell'Automotive Design Network (ADN) a Vélizy, vicino a Parigi, l'XR Lab della Tech Division di STELLANTIS sta spingendo ulteriormente i limiti della realtà virtuale e aumentata, esplorando nuove possibilità per il design automobilistico e la presentazione dei prodotti. Matthias Hossann, direttore del design PEUGEOT, enfatizza come la realtà virtuale non sia solo uno strumento di supporto, ma una componente cruciale nel processo creativo, permettendo ai designer di esplorare con maggiore libertà e precisione.

Con oltre 3 milioni di euro risparmiati grazie all'adozione di questa tecnologia, PEUGEOT non solo ha migliorato l'efficienza e la sostenibilità del suo processo di design, ma ha anche posto le basi per future innovazioni che continueranno a definire il settore automobilistico.