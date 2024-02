PEUGEOT rivoluziona la guida con l'Integrazione di ChatGPT nell'i-Cockpit

PEUGEOT sta ridefinendo i confini dell'innovazione automobilistica con l'introduzione di ChatGPT, l'avanzata intelligenza artificiale generativa, nei suoi modelli di ultima generazione.

Questa mossa pionieristica non solo segna PEUGEOT come uno dei primi produttori automobilistici ad adottare questa tecnologia, ma riafferma anche il suo impegno nell'offrire esperienze eccezionali ai suoi clienti.

Il cuore di questa rivoluzione tecnologica risiede nell'iconico PEUGEOT i-Cockpit®, ora potenziato da ChatGPT e attivabile semplicemente dicendo "OK PEUGEOT". Questa integrazione porta l'interazione con l'auto a un nuovo livello di semplicità e intuitività, permettendo ai conducenti e ai passeggeri di porre qualsiasi domanda o richiesta all'assistente vocale. Da informazioni turistiche e storiche su monumenti durante i viaggi, a giochi e quiz per intrattenere i passeggeri, ChatGPT è progettato per arricchire ogni viaggio con informazioni e divertimento.

PEUGEOT ha reso questa tecnologia accessibile attraverso una vasta gamma dei suoi modelli di ultima generazione, inclusi i popolari Nuova 208, Nuova 308, e l'innovativo E-3008, tra gli altri. Grazie alla connettività avanzata e all'integrazione fluida, attivare ChatGPT è semplice come un tocco nel PEUGEOT Service Store, con oltre il 50% dei clienti idonei che hanno già adottato questa tecnologia nella fase pilota iniziale.

Il successo di questa implementazione è testimoniato dalla decisione di PEUGEOT di espandere l'offerta, raddoppiando il numero di clienti che possono sperimentare ChatGPT gratuitamente per sei mesi. Questo periodo di prova non solo dimostra l'innovazione di PEUGEOT ma fornisce anche una preziosa opportunità di raccogliere feedback per ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente.

L'introduzione di ChatGPT da parte di PEUGEOT segna un'evoluzione significativa nel rapporto tra automobilista e veicolo, trasformando ogni viaggio in un'esperienza interattiva, informativa e piacevole. Con un occhio sempre rivolto al futuro, PEUGEOT continua a guidare l'innovazione, rafforzando il suo impegno a migliorare la vita dei suoi clienti attraverso la tecnologia.