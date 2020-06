Pirelli: basta un clik per il cambio dei pneumatici

Ti basta scegliere i pneumatici e i servizi desiderati, conoscere in anticipo il costo totale e prenotare l’appuntamento dal rivenditore preferito. Tutto online e in sicurezza. È il nuovo servizio voluto da Pirelli, sviluppato grazie alla sua rete di gommisti specializzati sul territorio, Driver, offrendo una modalità di accesso al servizio di cambio gomme facile e sicuro, specialmente in una fase di distanziamento sociale. La piattaforma è stata ora attivata in Italia, dopo le esperienze positivie in Germania, Svizzera e Svezia, e il sistema nel nostro Paese è stato testato da Pirelli nel corso del mese di aprile anche attraverso i “mistery shopper” che hanno attivato delle prenotazioni verificando l’intera catena del processo, fino all’appuntamento al negozio.

“Questo servizio associa l’immediatezza dei canali web, all’eccellenza dei negozi fisici delle nostre reti, quegli stessi negozi a cui gli automobilisti si sono sempre rivolti ma al quale ora accedono anche con modalità nuove” spiega Claudio Zanardo, CEO Pirelli Italia. “Attraverso questa nuova piattaforma, portiamo vantaggi chiari agli automobilisti ma anche alla nostra rete di negozi sul territorio: l’acquisto e il pagamento dei prodotti e servizi direttamente presso il punto vendita, il mantenimento del rapporto con il proprio gommista di fiducia e l’affidabilità dei prodotti generano anche nuove opportunità per gli imprenditori che hanno scelto Pirelli”.

I VANTAGGI PER GLI AUTOMOBILISTI

Un percorso semplice e chiaro che consente in pochissimi minuti di scegliere prodotti e servizi. Il tutto mantenendo le distanze, riducendo i tempi di attesa nel negozio e con la massima chiarezza possibile, anche nei prezzi. Inoltre, in aggiunta ai classici servizi legati al montaggio dei pneumatici, si possono conoscere anche eventuali attività di meccanica o altre offerte dal rivenditore scelto, riducendo il tempo speso per la manutenzione dell’auto. Infine, seguendo il processo tramite la piattaforma digitale, il cliente potrà ricevere la “Garanzia Salva Pneumatico”, che fornisce un anno di protezione gratuita in caso di foratura o danni accidentali irreparabili.

I VANTAGGI PER I RIVENDITORI

Anche i gommisti della rete Driver presenti sulla piattaforma digitale possono trarne benefici, grazie alla semplificazione del processo per la gestione degli appuntamenti con un sistema interfacciato direttamente con il gestionale del negozio. Inoltre, attraverso il pagamento effettuato presso il punto vendita e il rapporto diretto con il cliente, questo strumento permette di mantenere l’imprenditore al centro della intermediazione, cogliendo solo i vantaggi del mondo digitale, in un approccio del tutto differente rispetto alle tradizionali piattaforme di e-commerce.

COME FUNZIONA

Accedendo al sito www.driver.it, si può immediatamente scegliere se prenotare il proprio cambio gomme (con la possibilità di selezionare l’eventuale rivenditore presso il quale i propri pneumatici sono stocccati) o scegliere i nuovi pneumatci da montare. Questo secondo percorso consente di selezionare in autonomia la misura del pneumatico desiderato, o di farsi guidare sulla base del modello di vettura da equipaggiare. Nella pagina dei risultati, vengono presentate le alterantive di prodotto disponibili e i relativi prezzi, IVA inclusa, proposti dai rivenditori. Effettuata la selezione, dal carrello si accede alla scelta del rivenditore dove effettuare il montaggio; il negozio può anche essere identificato attraverso una ricerca della targa del proprio veicolo, nel caso in cui gli pneumatici per il cambio stagionale siano stati affidati ad un gommista della rete. Tra i servizi offerti dal rivenditore selezionato, si possono poi associare quelli che rispondono maggiormente alle proprie esigenze (dal deposito stagionale, alla convergenza, alla misurazione dell’assetto, a molti altri). Proseguendo, viene visualizzato un calendario che permette di scegliere il momento desiderato per il servizio; inoltre, viene indicato anche il tempo necessario per l’operazione, così da pianificare al meglio in base alle proprie esigenze. Nella stessa pagina, viene indicato il prezzo totale che si pagherà direttamente nel punto vendita. La piattaforma per la scelta di pneumatici e servizi è raggiungibile anche dal sito www.pirelli.it e inoltre è attivo un servizio di informazione anche tramite i principali social network che indirizzano direttamente al sistema.