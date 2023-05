Pirelli Exclusive Tyre Partner del Goodwood Festival Of Speed

Pirelli è il nuovo exclusive tyre partner del Goodwood Festival of Speed ​​presented by Mastercard,

che quest'anno si terrà dal 13 al 16 luglio. Lo annunciano oggi Pirelli e Goodwood Estate, che hanno stretto una partnership pluriennale per l’evento.

Pirelli, riconosciuta per l’innovazione tecnologica e focalizzata in particolare sul mercato dei pneumatici high value, è Global Tyre Partner del Campionato Mondiale di Formula 1 dal 2011 e fornitore unico del Campionato del Mondo di Rally. Pirelli e Goodwood stanno lavorando insieme per offrire una serie di iniziative ai visitatori, nel contesto dell’iconica hillclimb e non solo.