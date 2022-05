Pirelli protagonista a Tire Cologne 2022

Pirelli è presente a Tire Cologne 2022 (Padiglione 6.1, Stand n. A020 ​​B029) che si inaugura oggi, con uno stand articolato in cinque aree tematiche

Nell'area dei pneumatici per auto, il Gruppo presenterà l'ultima generazione, recentemente lanciata, della sua famiglia di pneumatici Scorpion per SUV. Tra questi il pneumatico estivo Scorpion, lo Scorppion All Season SF2 e il nuovissimo Scorpion Winter 2. Saranno esposti anche il Cinturato P7, il Cinturato All Season SF 2 e il Cinturato Winter 2, lanciati lo scorso anno, come le ultime versioni di P Zero e P Zero Winter dal leggendario portafoglio P Zero. A questi si aggiungono il Powergy e il Carrier Winter. Tutti i battistrada presentano innovazioni tecnologiche importanti e certificano Pirelli come azienda leader nell'alta tecnologia.

In un’altra area dello stand sarà illustrata la tecnologia Elect sviluppata da Pirelli. Con questa tecnologia, l’azienda sviluppa pneumatici adattati ai requisiti specifici delle auto elettriche ad alte prestazioni e delle ibridi plug-in dei segmenti premium e prestige.

Segue la sezione dedicata alle due ruote. I prodotti esposti illustreranno la posizione di Pirelli anche nel mercato dei pneumatici per moto e biciclette. Tra le altre cose, si potranno vedere il nuovo Diablo Rosso IV Corsa e il vincitore del test di pneumatici supersport MOTORRAD di quest'anno: Diablo Rosso IV. Inoltre verranno presentati i pneumatici Sportec M9 RR e Roadtec 01 SE del marchio Metzeler.

Pirelli festeggia quest'anno il suo 150° anniversario. Un'area speciale dello stand è dedicata a questo importante anniversario. Lì, l'azienda presenterà momenti salienti della sua storia di successo, segnata da una lunga tradizione nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia.

Nello stand sarà integrato un piccolo showroom DRIVER. Lì i visitatori riceveranno informazioni sui numerosi vantaggi della rete premium DRIVER tire & service. I diversi moduli di servizio liberamente combinabili di DRIVER consentono ai partner di ridurre i costi, ridurre al minimo i rischi, aumentare le potenzialità e realizzare risultati economici positivi. O, in breve: per migliorare in modo sostenibile la propria posizione di mercato.

Tre sale riunioni e l'ampio cortile interno, la Piazza, offrono ai visitatori l'opportunità di scambiare informazioni e idee in un'atmosfera elegante, soprattutto perché lì possono rifocillarsi con le specialità della cucina italiana.

Pirelli è da molti anni impegnata nella sostenibilità ambientale dei propri processi produttivi e prodotti. Pertanto l'azienda presenterà il primo pneumatico al mondo ad essere certificato dal FCS-Forest Stewardship Council al Boulevard of Sustainability di Tire Cologne 2022. Il P Zero sviluppato per la BMW X5xDrive45e ibrida plug-in contiene gomma naturale e rayon certificati FSC. Il certificato FSC per la gestione forestale attesta che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la biodiversità, favorire la vita dei lavoratori e della popolazione locale, favorendo la redditività economica della regione.

"Con la sua presenza a Tire Cologne 2022, Pirelli sottolinea la sua posizione di leader come partner di sviluppo delle principali case automobilistiche per il primo equipaggiamento dei segmenti premium e prestige", sottolinea Wolfgang Meier, Presidente del Consiglio di Gestione di Pirelli Deutschland GmbH. "Inoltre, ci presentiamo come un partner attraente e affidabile del settore pneumatici e come un'azienda attenta alla sostenibilità".

in collaborazione con Pirelli