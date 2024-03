Pol Tarrès e RAM Trucks: un record d'altitudine che sfida i limiti

L'ambasciatore di RAM Trucks Europe, Pol Tarrès, ha nuovamente lasciato il segno nel mondo dell'enduro estremo, superando il proprio record mondiale di altitudine stabilito due anni fa con una Yamaha Ténéré 700.

Questa volta, l'avventuriero spagnolo ha spinto ancora più in alto la sfida, stabilendo un nuovo record di altitudine a bordo di una moto monocilindrica in Cile.

Il sostegno fondamentale di RAM Trucks

In questa impresa epica, Pol Tarrès ha ricevuto il supporto incondizionato di RAM Trucks Europe e RAM Trucks Cile, che gli hanno fornito un RAM 1500 BIGHORN con motore V6 eTorque da 3,6 litri e 309 CV. Questo veicolo ha svolto un ruolo cruciale nell'assistenza a Tarrès e al suo team, la Trece Racing Society, durante la preparazione e l'ascensione.

Ojos del Salado: una sfida senza precedenti

L'obiettivo dell'impresa era l'Ojos del Salado, il vulcano più alto della Terra e la seconda montagna più alta delle Ande, rappresentando una delle sfide più ardue per chiunque osi affrontarla. La complessità del terreno e le condizioni estreme hanno reso questa impresa particolarmente difficile, ma Tarrès e il suo team hanno accettato la sfida con determinazione.

La preparazione: un lavoro di squadra

Javi Echevarria, Project Manager dell'impresa, ha evidenziato come la preparazione per questa missione sia stata impegnativa, con molti che ritenevano l'obiettivo irraggiungibile. Tuttavia, il desiderio di superare i limiti e di realizzare l'impossibile ha guidato Tarrès e il suo team verso il successo, dimostrando l'importanza del lavoro di squadra e del supporto tecnico.

Le sfide dell'altitudine

Durante le due settimane di acclimatazione, il team ha dovuto affrontare mal di montagna e scarsità di ossigeno. Le prestazioni e l'affidabilità dei veicoli RAM Trucks si sono rivelate essenziali, trasportando l'equipaggiamento e assistendo il team nelle condizioni più avverse, tra venti forti e nevicate inaspettate.

Oltre i limiti fisici e mentali

Pol Tarrès ha condiviso le immense difficoltà incontrate oltre i 6.000 metri di altitudine, dove ogni movimento diventa un'impresa e l'errore non è contemplato. Il supporto dei veicoli RAM Trucks si è rivelato indispensabile per permettere al team di riposare e prepararsi adeguatamente per la sfida.

La Serie "Boundless by RAM"

Per offrire un'immersione completa nelle difficoltà e nelle emozioni vissute da Tarrès e dal suo team, RAM Trucks Europe collaborerà con la Trece Racing Society nella creazione della serie “Boundless by RAM”, che racconterà il dietro le quinte di questa impresa senza precedenti sui canali social.

L'impresa di Pol Tarrès, sostenuta da RAM Trucks, non è solo un trionfo personale ma anche un esempio di come determinazione, preparazione e il giusto supporto possano trasformare l'impossibile in realtà. Il nuovo record di altitudine stabilito da Tarrès non è solo un simbolo di successo personale ma anche un'ispirazione per avventurieri e appassionati di enduro in tutto il mondo.