Porsche lancia la Taycan a trazione posteriore 100% elettrica

Dopo le versioni Turbo, Turbo S e 4S, esce anche il modello a trazione esclusivamente elettrica di Taycan, la berlina sportiva di Porsche. Dotata di trazione posteriore, la Taycan elettrica si può acquistare con due diverse batterie: la Performance Battery (di serie) che eroga fino a 300 kW (408 CV), mentre con la Performance Battery Plus la potenza aumenta fino a 350 kW (476 CV). L’autonomia di percorrenza garantita è fino a 431 o 484 chilometri, rispettivamente. La Taycan accelera da zero a 100 km orati in 5,4 secondi, indipendentemente dalla batteria utilizzata. La sua velocità massima è di 230 km/h in entrambe le configurazioni.

Entrambe le batterie possono essere caricate dal 5 all'80% della capacità in 22,5 minuti e che in soli cinque minuti si accumula l'energia necessaria per percorrere altri 100 chilometri. Frontalmente, il profilo della sportiva a trazione elettrica risulta particolarmente largo e piatto, con parafanghi dalla sagoma pronunciata. La silhouette è caratterizzata da una linea del tetto sportiva che si inclina nettamente verso il basso sul posteriore. Un altro tratto caratteristico è costituito dalle sezioni laterali molto scolpite. L’abitacolo filante, i montanti C estremamente ridotti e le spalle pronunciate dei parafanghi creano un effetto che enfatizza notevolmente la sezione posteriore, come è tipico del Marchio. Queste caratteristiche sono integrate da elementi innovativi quali il logo Porsche dall’effetto vetro inserito nella barra luminosa posteriore.

I tratti che distinguono questa Taycan all’interno della famiglia di modelli includono i cerchi Taycan Aero da 19 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e le pinze dei freni con finitura anodizzata nera. I proiettori a LED fanno parte della dotazione di serie. Il quadro strumenti curvo installato come unità free-standing costituisce il punto più alto della plancia e risulta nettamente orientato verso il conducente. La Taycan viene proposta, di serie, con interni parzialmente in pelle e sedili comfort con regolazione elettrica a otto vie. Due i vani bagagli disponibili: uno anteriore con capacità di 84 litri e uno posteriore da 407 litri. Con la Taycan, Porsche propone per la prima volta interni completamente leather-free, realizzati con innovativi materiali riciclati che rafforzano il concetto di sostenibilità cui si ispira questa sportiva elettrica.

Porsche utilizza un sistema di controllo centralizzato per i sistemi del telaio della Taycan. Il regolatore del telaio integrato Porsche 4D-Chassis Control analizza e sincronizza tutti i sistemi del telaio in tempo reale. Le sospensioni pneumatiche adattive sono dotate anche di una funzione Smartlift. Ciò consente di programmare la Taycan in modo che aumenti automaticamente l'altezza da terra quando transita in alcuni punti ricorrenti come dossi stradali o vialetti del garage. La funzione Smartlift può anche intervenire attivamente sull'altezza del veicolo durante i viaggi in autostrada e regolare l'altezza dell’auto durante la marcia per ottenere il miglior compromesso possibile tra efficienza e comfort di guida. Il prezzo di vendita in Italia parte da 86.471 euro, incluse IVA e dotazioni specifiche. (RMMedia)