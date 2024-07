Porsche lancia nuovi modelli Macan elettrici: efficienza e potenza raddoppiate

Porsche ha raddoppiato la sua offerta nel segmento dei SUV elettrici con l'introduzione di due nuovi modelli della Macan completamente elettrica: il modello base Macan e il potente Macan 4S.

Questi nuovi veicoli ampliano la gamma di SUV elettrici Porsche, offrendo maggiore efficienza, autonomia estesa e prestazioni elevate.

Il modello base della nuova Macan elettrica si distingue per la sua efficienza e un'autonomia eccezionale. Equipaggiata con una batteria ad alto voltaggio da 100 kWh, la Macan può percorrere fino a 641 chilometri nel ciclo WLTP. Questa impressionante autonomia è resa possibile grazie all'adozione di un motore elettrico montato sull'asse posteriore, capace di erogare 250 kW (340 CV) di potenza e fino a 265 kW (360 CV) in modalità overboost con il Launch Control.

La Macan elettrica accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi, con una velocità massima di 220 km/h. Rinunciando alla trazione integrale, la Macan risulta più leggera di 110 kg rispetto alla versione 4WD, migliorando ulteriormente l'efficienza energetica.

Per chi cerca prestazioni superiori, la nuova Macan 4S rappresenta la scelta ideale. Dotata di un motore posteriore più potente e di un inverter al carburo di silicio da 600 Ampere, la 4S eroga una potenza combinata di 330 kW (448 CV) che può raggiungere i 380 kW (516 CV) in modalità overboost. La coppia massima è di 820 Nm, consentendo alla Macan 4S di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 240 km/h.

L'autonomia nel ciclo misto WLTP è di 606 km, garantendo un'esperienza di guida prolungata senza frequenti ricariche. La Macan 4S è equipaggiata di serie con il sistema di regolazione elettronica degli ammortizzatori PASM e sospensioni pneumatiche adattive, migliorando comfort e maneggevolezza.

Entrambi i nuovi modelli Macan mantengono le caratteristiche distintive della seconda generazione, inclusa una linea aerodinamica con un coefficiente di resistenza (Cx) di 0,25. L'architettura a 800 Volt della piattaforma PPE consente una potenza di ricarica in corrente continua fino a 270 kW, permettendo di ricaricare la batteria dal 10% all'80% in soli 21 minuti presso le stazioni di ricarica rapida.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di guida, Porsche offre un nuovo pacchetto Off-Road Design disponibile in vari colori, che aumenta l'altezza da terra e ottimizza la fruibilità su terreni accidentati. La nuova tonalità Grigio Ardesia Neo e cerchi da 20 e 21 pollici aggiungono un tocco di stile ai veicoli.

Con l'elettrificazione della Macan, Porsche introduce un sistema di visualizzazione e controllo completamente nuovo. La Porsche Driver Experience combina elementi digitali e analogici, con un display curvo da 12,6 pollici per il conducente, uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero e un head-up display con tecnologia di realtà aumentata. L'illuminazione interna interattiva e una nuova app Temi permettono di personalizzare i colori dei display e dell'illuminazione interna, creando un ambiente di guida coinvolgente e adattabile.

I nuovi modelli Macan possono essere ordinati già da ora, con consegne previste nella seconda metà dell'anno. In Italia, i prezzi partono da 84.626 euro per la Macan e da 94.917 euro per la Macan 4S, comprensivi di IVA e equipaggiamento specifico.

Con questa espansione della gamma Macan, Porsche continua a dimostrare il suo impegno nell'innovazione e nella sostenibilità, offrendo ai clienti una combinazione unica di efficienza energetica, prestazioni elevate e tecnologia all'avanguardia.