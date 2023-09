Porsche svela la Cayenne e-Hybrid

La nuova Cayenne S E-Hybrid, terzo modello plug-in della linea di SUV di lusso completamente riconcepita di recente, convince per la sua dinamica di guida perfettamente bilanciata, il confort e l'efficienza.

La nuova Cayenne S E-Hybrid è la terza variante con motore elettrificato della serie e si posiziona tra la Cayenne E-Hybrid e la Cayenne Turbo E-Hybrid. Puntando su un sottile equilibrio tra praticità di utilizzo quotidiano e prestazioni, la S E-Hybrid, disponibile nelle versioni SUV e SUV Coupé, integra alla perfezione l’attuale gamma di motorizzazioni. La tecnologia ibrida della nuova Cayenne, completamente rivista all'inizio di quest'anno, assicura inoltre a questa variante un'autonomia elettrica notevolmente migliorata e tempi di ricarica ridotti grazie a una gestione intelligente dell'energia.

Nella Cayenne S E-Hybrid, un'unità turbo V6 da tre litri con potenza di 260 kW/353 CV si abbina un motore elettrico da 130 kW (176 CV). Insieme, i due motori erogano una potenza di sistema di 382 kW (519 CV) e una coppia massima complessiva di 750 Nm. Questa elevata erogazione di potenza si riflette nelle prestazioni di guida. La Cayenne S E-Hybrid accelera da 0 a 100 in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 263 km/h.Sospensioni pneumatiche con tecnologia a doppia camera e doppia valvola a garanzia della massima versatilità.Nella Cayenne S E-Hybrid, le sospensioni pneumatiche adattive di serie contribuiscono a coniugare prestazioni più elevate e maggiore comfort di guida. L'innovativa tecnologia a doppia camera e doppia valvola garantisce infatti una gamma particolarmente ampia di valori di carico delle molle, che si estende da un assetto estremamente confortevole a un comportamento altamente performante e dinamico. Allo stesso tempo, i nuovi modelli S E-Hybrid beneficiano dell'ottimizzazione del sistema ibrido dell'attuale generazione di Cayenne.

Un'autonomia di percorrenza in modalità puramente elettrica (EAER City) fino a 90 chilometri consente di ridurre le emissioni per gran parte della guida quotidiana in ambito locale. Porsche ha reso possibile tale autonomia con una batteria da 25,9 kWh. Il nuovo caricabatterie di bordo a corrente alternata ricarica completamente la Cayenne S E-Hybrid in meno di due ore e mezza presso una fonte di alimentazione adeguata con una potenza di ricarica fino a 11 kW.La Cayenne S E-Hybrid si integra perfettamente nella gamma di modelli esistenti anche dal punto di vista estetico. È dotata di serie di cerchi Cayenne S da 20 pollici e di un impianto di scarico a doppio terminale in acciaio inox spazzolato. Nella versione SUV, la Cayenne S E-Hybrid dispone del pacchetto esterno Silver, mentre la versione Coupé propone il pacchetto esterno Black. Durante la guida notturna, la sicurezza e il confort sono assicurati dai proiettori a LED Matrix di serie. I nuovi e avanzatissimi fari a LED HD-Matrix sono disponibili come optional.Tra le dotazioni di serie, il guidatore può contare su sedili a otto vie, sul pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità per scegliere il programma di guida, su pedali in acciaio inox e sul pacchetto interno Diamar in tinta Silvershade.

Il guidatore beneficia anche di funzioni aggiuntive nell'app My Porsche, incluse le nuove funzioni di Apple CarPlay®. Porsche è la prima casa automobilistica a consentire un accesso facilitato alle funzioni dell'auto all'interno di CarPlay®. La nuova Cayenne S E-Hybrid garantisce un maggior grado di confort anche grazie al nuovo schermo opzionale per il passeggero con funzioni video a bordo e al nuovo impianto per la qualità dell'aria, progettato per filtrare le particelle e le sostanze pericolose. I nuovi modelli Cayenne S E-Hybrid possono essere ordinati da subito. In Italia, Porsche propone il modello con prezzi a partire da 121.775 euro (da 126.045 euro per la versione Coupé), comprensivi di IVA e di dotazioni specifiche. Le consegne inizieranno a novembre 2023.