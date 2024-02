Porsche Taycan 2024: nuovi orizzonti nella mobilità elettrica

La Porsche Taycan, già simbolo rivoluzionario della mobilità elettrica, si rinnova con aggiornamenti significativi che promettono di riscrivere le regole del gioco nel settore dei veicoli elettrici sportivi.

Disponibile nelle sue tre varianti di carrozzeria - la berlina sportiva Taycan, la Taycan Cross Turismo con un'opzione off-road, e la Taycan Sport Turismo che unisce sportività e funzionalità - la nuova Taycan si appresta a raggiungere i Centri Porsche nella primavera del 2024.

Nel corso dello sviluppo, che ha portato alla produzione di serie, la Taycan è stata messa alla prova in condizioni estreme, con oltre 3,6 milioni di chilometri percorsi in tutto il mondo. Questo test globale ha permesso di affinare ogni aspetto del primo modello sportivo completamente elettrico di Porsche, consolidandone la presenza in mercati chiave come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina.

La rinnovata Taycan vanta prestazioni superiori, con accelerazioni che segnano un netto miglioramento. La Taycan base e la Taycan Turbo S, per esempio, raggiungono i 100 km/h in soli 4,8 e 2,4 secondi, battendo i modelli precedenti di 0,6 e 0,4 secondi rispettivamente. L'introduzione della funzione push-to-pass nel pacchetto Sport Chrono consente un incremento temporaneo di potenza fino a 70 kW, a seconda della variante, con un semplice tocco di un pulsante.

La nuova Taycan spicca anche per l'autonomia: a seconda della configurazione, può raggiungere fino a 678 km (WLTP), segnando un incremento del 35% rispetto al modello precedente. La capacità di ricarica è stata altresì migliorata, con potenze fino a 320 kW presso colonnine a 800 volt, permettendo una ricarica rapida significativamente più veloce.

Tutti i modelli aggiornati includono di serie sospensioni pneumatiche adattive, con la nuova sospensione Porsche Active Ride disponibile come optional per le varianti a trazione integrale. Questo sistema garantisce un equilibrio impeccabile tra comfort e prestazioni dinamiche, mantenendo la vettura stabile in ogni condizione di guida.

Le migliorie non riguardano solo le prestazioni, ma anche l'efficienza. Grazie a un powertrain avanzato, a batterie più capaci e a una gestione termica ottimizzata, la Taycan stabilisce nuovi standard di efficienza. La capacità di recupero energetico in fase di decelerazione è aumentata del 30%, raggiungendo i 400 kW.

Nonostante una riduzione del peso fino a 15 kg, la dotazione di serie è stata ampliata e include ora caratteristiche come l'illuminazione diffusa, il ParkAssist con retrocamera, e molto altro. Anche l'estetica esterna è stata rinnovata, con un frontale e un posteriore aggiornati che enfatizzano la linea pulita e puristica della Taycan.

Il cockpit digitale è stato completamente rinnovato, con un'interfaccia utente ottimizzata e nuove funzionalità. La gestione dei sistemi di assistenza alla guida è resa più intuitiva grazie a una nuova leva di comando, e l'integrazione di Apple CarPlay è stata migliorata per un'esperienza di connettività senza precedenti.

In conclusione, la Porsche Taycan rinnovata non è solo un passo avanti nel mondo delle auto sportive elettriche, ma rappresenta un vero e proprio salto generazionale che combina prestazioni eccellenti, efficienza energetica avanzata e un design all'avanguardia. Con questi aggiornamenti, Porsche continua a definire il futuro della mobilità elettrica, promettendo un'esperienza di guida ineguagliabile