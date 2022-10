Progetto Atlante: una rete di ricarica fast e ultra-fast per il Sud Europa

Il Progetto Atlante nasce dallo sforzo congiunto tra il gruppo NHOA, che agisce come operatore e gestore, e Free2Move eSolutions, fornitore di tecnologia.

Il Progetto Atlante nasce per creare una rete di ricarica fast e ultra-fast in Italia ma anche in altri Paesi del Sud Europa. Atlante è il risultato della collaborazione fra il gruppo NHOA, che sviluppa e investe nel network come operatore e gestore, e Free2Move eSolutions, società della galassia Stellantis, fornitore della tecnologia di ricarica. Il progetto si sviluppa inizialmente nel Sud Europa per creare una rete di ricarica aperta a tutti e, allo stesso tempo, il network di ricarica rapida preferenziale per i clienti Stellantis.

Il Gruppo NHOA (già Engie EPS) sviluppa tecnologie che consentono la transizione globale verso l'energia pulita e la mobilità sostenibile, costruendo il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta. Quotata sul mercato regolamentato di Euronext Parigi (NHOA:PA), NHOA fa parte degli indici finanziari CAC Mid & Small e CAC All-Tradable. La sede legale è a Parigi, mentre la ricerca, lo sviluppo e la produzione si trovano in Italia.

Free2Move è un marchio di mobilità globale di Stellantis che offre un ecosistema completo e unico per i suoi clienti privati e professionali in tutto il mondo. Basandosi su dati e tecnologia, Free2Move mette l'esperienza del cliente al centro del business per reinventare la mobilità e facilitare il passaggio alla mobilità elettrica. Free2Move eSolutions è una joint venture tra Stellantis e NHOA, che mira a diventare un leader nella progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti per la mobilità elettrica. In uno spirito di innovazione e come pioniere, l'azienda guiderà la transizione verso nuove forme di mobilità elettrica, per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Atlante vuole diventare la più ampia rete di ricarica rapida del Sud Europa e la prima integrata al 100% con la rete elettrica (vehicle-grid-integrated, VGI), con l’impiego di energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Entro il 2025 il progetto prevede l'installazione di 5.000 punti di ricarica rapida e il target per il 2030 è l'installazione di 35.000 punti di ricarica rapida, tutti VGI e integrati con storage ed energia solare.

Atlanta sta operando già in quattro paesi: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. L’azienda, in meno di un anno, è già composta da 80 professionisti provenienti da diversi Paesi. Nel corso del #FORUMAutoMotive che si è svolto la settimana scorsa a Milano abbiamo raccolto le dichiarazioni di Costantino Fassino di Free2move eSolutions e intervistato Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer Italia di Atlante.

Costantino Fassino, Responsabile Commercial Operations di Free2move eSolutions,

Costantino Fassino, Responsabile Commercial Operations di Free2move eSolutions, ha dichiarato: “eSolutions è il brand della mobilità Stellantis, si propone di superare l’ansia da elettrificazione. Fornisce sistemi di ricarica domestica, pubblica in alternata e continua e sistemi di integrazione di ricarica pubblica; aggreghiamo punti di ricarica a livello europeo. Dalla nostra app si può visualizzare più del 90% delle colonnine in tutta Europa. Vogliamo dimostrare che comunque l’elettrificazione è possibile”.

Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer Italia di Atlante

Nel corso della tavola rotonda Marc-Oliver Rossi, Chief Commercial Officer Italia di Atlante, ha aggiunto: “Nasciamo come progetto per la rete di ricarica fast e ultra-fast. Il mercato delle ricariche è effervescente e ciò porta a una sicurezza nella transizione all’elettrico. Noi siamo molto contenti in quanto in meno di un anno di vita abbiamo creato un gruppo internazionale di 80 persone. Vogliamo che tutta la rete sia sostenibile e non solo noi come azienda, a partire dai fornitori e trasportatori”.

Al termine dell’evento Marc-Oliver Rossi ci ha rilasciato un’intervista che termina con una promessa di novità imminenti che riguardano la metropoli milanese.